Полякова, Осадча, Комаров, Злата Огневич та інші зірки привітали з Новим роком та нагадали про важливе (фото)

Як знаменитості привітали українців із Новим роком

Ось і настав 2024 рік! Українські артисти не залишилися осторонь і ще з ночі почали публікувати в Instagram яскраві святкові фото та вітати українців із Новим роком. У своїх постах знаменитості писали не тільки теплі слова привітань, а й нагадали про важливе — про війну і наших захисників, котрим продовжують дякувати.

Даша Астаф’єва

Співачка Даша Астаф’єва зібрала у своєму посту найзнаковіші для неї знімки за весь рік. І розповіла, яким минулий рік був для неї.

"Я хочу, щоб ми завжди пам’ятали, що стоїть за усмішкою тих, хто дивиться на вас з екрану телефону! Українець сьогодні – це залізна людина, приклад для всього світу! Це складно, але я все ще вірю в дива, тобто у вас! А головне посміхаюся! Так що не підведіть", — написала Астаф’єва.

MamaRika

Співачка MamaRika опублікувала на своїй сторінці зворушливе фото з чоловіком та маленьким сином і подякувала ЗСУ.

"Це був найважчий рік, і всі ми дуже втомилися. Але чи нам зараз найважче? Тому буде подяка нашим ТИТАНАМ за все! Я вірю тільки в них і тільки їм! ДЯКУЮ, РІДНІ, і чекаємо додому живими та здоровими, адже 2024 — це точно наш рік!

Ілона Гвоздьова

Хореограф Ілона Гвоздьова поділилася милими святковими фото біля ялинки у затишній домашній атмосфері та написала скромне привітання:

"Вітаю всіх з прийдешнім Новим роком і нехай він принесе нам спокій, мир і затишок у кожний дім і на нашу країну! Будьте взаємоввічливі, добріші. Нехай у ваших серцях радіє надія на світле майбутнє, донатьте і не забувайте, кому ми зобов’язані життям".

Дмитро Комаров

Телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров опублікував незвичайне фото, на якому зазнятий з українським прапором на самій верхівці постаменту "Батьківщина-Мати". Очевидно, цей кадр було зроблено під час зйомок випуску "Світ навиворіт", у якому Комаров показував, як монтували тризуб на щиті пам’ятника. Також Дмитро написав довге вітання зі словами підтримки українцям.

"Хочу привітати всіх українців та побажати міцного здоров’я та сил, витримки та терпіння, успіхів у новому році та щоденних перемог на шляху до головної. Велике спасибі, повага та низький уклін усім чоловікам та жінкам із Сил Оборони України. Рідні, вітаємо вас, бережіть себе!".

Оля Полякова

Співачка Оля Полякова записала відеозвернення, в якому з’явилася у сценічному образі, та наговорила теплих слів привітань із закликом до українців об’єднуватися.

"З Новим роком, мої дорогі! Люблю вас! Слава Україні!", — написала Полякова у підписі до відео.

Катя Осадча

Телеведуча та благодійниця Катя Осадча поділилася зворушливим сімейним фото з Юрієм Горбуновим та двома маленькими синами. Вони зняті в затишній кімнаті з ялинкою. У своєму привітанні Катя Осадча висловила подяку всім.

"Дякую, мій друг за цей рік! Ми можемо бути не знайомі особисто, але я точно знаю, що ми сильні і разом сильніші! Привітання від нашої родини, і нехай 2024 буде роком ПЕРЕМОГИ!", — написала телезірка.

Злата Огневич

Співачка Злата Огневич поділилася спокусливим святковим фото біля ялинки та теж звернулася до українців із подяками та привітаннями. Особливу увагу співачка звернула на подяку українським захисникам та всім українцям, які пережили минулий рік.

"Дякую нашим захисникам, усім силам оборони, підрозділам, розвідці, прикордонникам, службі безпеки, ДСНС, лікарям, волонтерам, парамедикам. Тим, хто перебуває у полоні на свята. Дякую тим, хто тримає країну на своїх людських плечах. І тим, хто продовжує цей непростий шлях. Я вірю в КОЖНОГО з вас! Що б там не сталося – йдемо на Світло, йдемо на Життя!", — написала Злата Огневич.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Катя Осадча надривно звернулася до українців перед Новим роком. Телезірка опублікувала фото із сином та написала емоційне звернення до українців.