"Я стала мамой": Могилевская в новогоднюю ночь огорошила новостью об удочерении детей (фото)

Артистка раскрыла секрет, что стала мамой

Популярная певица, легенда украинского шоу-бизнеса Наталья Могилевская, которая недавно поразила фанатов свежим видом, огорошила украинцев новостью в новогоднюю ночь. Как оказалось, артистка стала мамой — она удочерила двух детей.

В своем Instagram 48-летняя Наталья Могилевская опубликовала фото с двумя девочками разного возраста и призналась, что теперь она счастлива. При этом звезда заявила, что не собирается пока показывать публично своих девочек и просит с уважением относиться к ее приватной жизни.

"Я счастлива… В эту сказочную ночь, когда должны сбываться мечты, самая большая мечта моей жизни сбылась. Так уж сложилось, что наверняка пришло время сообщить вам эту новость. И с радостью хочу в эту новогоднюю ночь сказать, что я стала мамой", — написала певица.

Также Могилевская поблагодарила своих знакомых и коллег, которые знали о ее решении удочерить детей и молчали долгое время.

"С уважением к частной жизни детей я не показываю их лица и никаких интервью давать не планирую", — заявила Наталья Могилевская.

Отметим, что в украинском информационном пространстве уже давно ходили слухи о появлении детей у Могилевской. Более того, некоторые пользователи сообщали в соцсетях, что видели певицу с детьми и слышали, как одна из малышек называла артистку мамой. Теперь Наталья подтвердила эту информацию, сделав признание сначала во время концерта новогоднего "Вечернего Квартала", а потом в своем Instagram.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Полякова, Осадчая, Комаров, Злата Огневич и другие звезды поздравили с Новым годом и напомнили о важном. Артисты призвали не забывать о войне и украинских защитниках.