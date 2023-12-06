"Крутой макияж". 48-летняя Наталья Могилевская поразила фанатов свежим видом
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Могилевская поразила фанатов своим мейкапом
Раньше мы писали, как изменились участники украинской "Фабрики звезд", а недавно всех поразила украинская певица Наталья Могилевская. Она показала поклонникам, какой силой обладает макияж.
На странице в Instagram артистка разместила короткое видео, на котором изображена вместе со звездным визажистом Егором Андрюшиным. В ролике под свой трек "Я возвращаюсь" Могилевская показала себя сначала без макияжа, а затем продемонстрировала мейкап, который ей сделал Андрюшин.
"До или после? Пишите комментарии, как нравится больше. Я всегда готова знакомиться с молодыми специалистами, всегда готова к коллаборациям. Егор, рада знакомству. Ты очень талантливый человек и прекрасный художник", — похвалила Могилевская своего визажиста.
Тем временем поклонники с радостью отреагировали на Могилевскую и признались, какой она им нравится больше – с макияжем или без.
- "И до и после. Вы очень хорошая женщина".
- "Вы всегда хорошая и искренняя. Но эффект просто вау, очень подходит".
- "Шикарный макияж, а песня, как всегда — до слез".
- "Очень крутой макияж, Наталья просто красавица".
Ранее "Телеграф" писал, что телеведущая Леся Никитюк превратилась в Роксолану. Поклонники осыпали певицу комплиментами.