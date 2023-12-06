"Крутой макияж". 48-летняя Наталья Могилевская поразила фанатов свежим видом

Могилевская поразила фанатов своим мейкапом

Раньше мы писали, как изменились участники украинской "Фабрики звезд", а недавно всех поразила украинская певица Наталья Могилевская. Она показала поклонникам, какой силой обладает макияж.

На странице в Instagram артистка разместила короткое видео, на котором изображена вместе со звездным визажистом Егором Андрюшиным. В ролике под свой трек "Я возвращаюсь" Могилевская показала себя сначала без макияжа, а затем продемонстрировала мейкап, который ей сделал Андрюшин.

"До или после? Пишите комментарии, как нравится больше. Я всегда готова знакомиться с молодыми специалистами, всегда готова к коллаборациям. Егор, рада знакомству. Ты очень талантливый человек и прекрасный художник", — похвалила Могилевская своего визажиста.

Наталья Могилевская любит эксперименты

Тем временем поклонники с радостью отреагировали на Могилевскую и признались, какой она им нравится больше – с макияжем или без.

"И до и после. Вы очень хорошая женщина".

"Вы всегда хорошая и искренняя. Но эффект просто вау, очень подходит".

"Шикарный макияж, а песня, как всегда — до слез".

"Очень крутой макияж, Наталья просто красавица".

Ранее "Телеграф" писал, что телеведущая Леся Никитюк превратилась в Роксолану. Поклонники осыпали певицу комплиментами.