"Ваше мужество и отвага вдохновляют": Могилевская, Вакарчук, Камалия поздравили защитников и защитниц с праздником (фото, видео)

Выражаем нашу глубокую благодарность отважным людям

В это воскресенье украинцы поздравляют всех защитников и защитниц, которые не первый год защищают Родину от врагов, ворвавшихся на нашу родную землю.

Трудные времена сделали наш народ сильным, а сильные, в свою очередь, приближают победные времена шаг за шагом. Об этом в своем обращении отметил президент Украины Владимир Зеленский. Вслед за ним известные звезды украинского шоу-бизнеса поблагодарили военных за их великую миссию и отвагу, которой каждый день они вдохновляют своих сограждан на поле боя.

Святослав Вакарчук

"Дорогие защитники и защитницы! На самом деле, нет слов, чтобы выразить вам все уважение и благодарность за вашу великую миссию. Но на фронте важна не красота слов, а их искренность. Так что скажу вам откровенно: с праздником! Вместе к Победе! Слава Украине!", — написал лидер группы "Океан Эльзы" в Инстаграме.

Наталья Могилевская

"Ваше мужество и отвага вдохновляют на великие дела. Спасибо и низкий поклон вам за службу и верность Украине! С Днем Защитника и Защитницы, наши Герои!", — поздравила героев украинская певица.

alyona alyona

"Сегодня праздник наших героев. Только благодаря нашим защитникам мы, украинцы, можем жить свою жизнь и надеяться, что скоро все кончится. Каждый день наши военные нуждаются в помощи. Нашими донатами мы помогаем и приближаем победу. Итак, давайте сегодня задоним нашим военным в два раза больше и поздравим их с праздником. Я хочу поблагодарить каждого военного за вашу храбрость, силу духа и патриотизм. Без вас не было бы надежды, без вас не было бы Украины. Благодарю вас и поздравляю вас с праздником!", — обратилась к поклонникам известная рэп-исполнительница.

Камалия

"Поздравляю с праздником, наши защитники и защитницы! Пусть Матушка Божья оберегает вас своим покровом! Молюсь, как и каждый украинец, о самом главном", — поздравила певица в соцсети.

Ранее мы публиковали лучшие патриотические поздравления для украинских защитников. Их легко можно отправить по соцсети или мессенджеру.