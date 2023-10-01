"Ваша мужність і відвага надихають": Могилевська, Вакарчук, Камалія привітали захисників та захисниць зі святом (фото, відео)

Висловлюємо нашу глибоку вдячність відважним людям

Цієї неділі українці вітають всіх захисників та захисниць, які не перший рік боронять Батьківщину від ворогів, що вдерлися на нашу рідну землю.

Важкі часи зробили наш народ сильним, а сильні, своєю чергою, наближають переможні часи крок за кроком. Про це у своєму звернені зазначив президент України Володимир Зеленський. Слідом за ним відомі зірки українського шоубізнесу подякували військовим за їхню велику місію та відвагу, якою кожного дня вони надихають своїх співгромадян на полі бою.

Святослав Вакарчук

"Дорогі захисники та захисниці! Насправді, бракує слів, щоб висловити вам всю шану і подяку за вашу велику місію. Але на фронті, важлива не краса слів, а їх щирість. Тож скажу вам щиро: зі святом! Разом до Перемоги! Слава Україні!", — написав лідер гурту "Океан Ельзи" в Інстаграмі.

Наталя Могилевська

"Ваша мужність та відвага надихають на великі справи. Дякуємо та нізкій уклін вам за службу та вірність Україні! З Днем Захисника і Захисниці, наші Герої!", — привітала героїв українська співачка.

alyona alyona

"Сьогодні свято наших героїв. Тільки завдяки нашим захисникам ми, українці, можемо жити своє життя і мати надію, що скоро все скінчиться. Кожного дня наші військові потребують допомоги. Нашими донатами ми допомагаємо та наближуємо перемогу. Тож, давайте сьогодні задонатимо нашим військовим у два рази більше і привітаємо їх зі святом. Я хочу подякувати кожному військовому за вашу хоробрість, силу духу та патріотизм. Без вас не було б надії, без вас не було б України. Дякую вам та вітаю вас зі святом!", — звернулась до шанувальників відома реп-виконавиця.

Камалія

"Вітаю зі святом, наші захисники і захисниці! Хай Матінка Божа оберігає вас своїм покровом! Молюсь, як і кожен українець, про найголовніше", — привітала співачка у соцмережі.

Раніше ми публікували найкращі патріотичні привітання для українських захисників. Їх легко можна відправити по соцмережі чи месенджеру.