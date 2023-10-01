Важкі часи зробили нас сильними: Зеленський привітав українців із Днем захисників та захисниць

Український лідер записав відео з вітанням

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем захисника та захисниці. Цього року свято відзначають не щороку 14 жовтня, 1 жовтня.

Відповідне привітання глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі. Він наголосив, що важкі часи зробили наш народ сильним, а сильні у свою чергу наближають переможні часи крок за кроком.

"Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно ніхто не має і не зможе відключити нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати або крайньої точки, після якої ми припинили б опір і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги, щодня наближаючи її, ми говоримо: «Боремося стільки, скільки буде потрібно!» Ми робили це в перші хвилини 24 лютого, робимо всі ці 585 днів і робитимемо це далі… Слава всім, хто бореться і захищає Батьківщину ! Слава нашим захисникам та захисницям! Слава українському народу!", — написав глава держави.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що День захисника та захисниці щороку святкували 14 жовтня, коли відзначається Покрова Пресвятої Богородиці. Однак у перехід церков в Україні на новоюліанський календар він відзначається 1 жовтня.