Тяжелые времена сделали нас сильными: Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитника и защитницы. В этом году праздник отмечают не как ежегодно 14 октября, 1 октября.

Соответствующее поздравление глава государства опубликовал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что трудные времена сделали наш народ сильным, а сильные в свою очередь приближают победные времена шаг за шагом.

"Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет отключить нашу стойкость, выдержку, прочность, отвагу. Они не имеют срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: Будем бороться столько, сколько потребуется! Мы делали это в первые минуты 24 февраля, делаем все эти 585 дней и будем делать это дальше. Слава всем, кто сражается и защищает Родину! Слава нашим защитникам и защитницам! Слава украинскому народу!", — написал глава государства.