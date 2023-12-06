"Крутий макіяж". 48-річна Наталія Могилевська вразила фанатів свіжим виглядом

Могилевська вразила фанатів своїм мейкапом

Раніше ми писали, як змінилися учасники української "Фабрики зірок", а тепер усіх вразила українська співачка Наталія Могилевська. Вона продемонструвала шанувальникам, яку силу має макіяж.

На сторінці в Instagram артистка розмістила коротке відео, на якому зображена разом із зірковим візажистом Єгором Андрюшиним. У ролику під свій трек "Я повертаюсь" Могилевська засвітилася спочатку без макіяжу, а згодом показала мейкап, який їй зробив Андрюшин.

"До чи після? Пишіть коментарі, як подобається більше. Я завжди готова знайомитися з молодими спеціалістами, завжди готова до колаборацій. Єгоре, рада знайомству. Ти дуже талановита людина і прекрасний художник", — похвалила Могилевська свого візажиста.

Наталія Могилевська полюбляє експерименти

Тим часом шанувальники радо відповіли на запитання Могилевської і зізналися, якою вона їм подобається більше – з макіяжем чи без.

"І до і після. Ви дуже гарна жінка".

"Ви завжди гарна та щира. Але ефект просто вау, дуже личить".

"Шикарний макіяж, а пісня, як завжди — чіпляє до сліз".

"Дуже крутий макіяж, Наталка просто красуня".

Раніше "Телеграф" писав, що телеведуча Леся Нікітюк перевтілилася в Роксолану. Шанувальники обсипали співачку компліментами.