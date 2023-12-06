"Крутий макіяж". 48-річна Наталія Могилевська вразила фанатів свіжим виглядом
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Могилевська вразила фанатів своїм мейкапом
Раніше ми писали, як змінилися учасники української "Фабрики зірок", а тепер усіх вразила українська співачка Наталія Могилевська. Вона продемонструвала шанувальникам, яку силу має макіяж.
На сторінці в Instagram артистка розмістила коротке відео, на якому зображена разом із зірковим візажистом Єгором Андрюшиним. У ролику під свій трек "Я повертаюсь" Могилевська засвітилася спочатку без макіяжу, а згодом показала мейкап, який їй зробив Андрюшин.
"До чи після? Пишіть коментарі, як подобається більше. Я завжди готова знайомитися з молодими спеціалістами, завжди готова до колаборацій. Єгоре, рада знайомству. Ти дуже талановита людина і прекрасний художник", — похвалила Могилевська свого візажиста.
Тим часом шанувальники радо відповіли на запитання Могилевської і зізналися, якою вона їм подобається більше – з макіяжем чи без.
- "І до і після. Ви дуже гарна жінка".
- "Ви завжди гарна та щира. Але ефект просто вау, дуже личить".
- "Шикарний макіяж, а пісня, як завжди — чіпляє до сліз".
- "Дуже крутий макіяж, Наталка просто красуня".
Раніше "Телеграф" писав, що телеведуча Леся Нікітюк перевтілилася в Роксолану. Шанувальники обсипали співачку компліментами.