В новорічну ніч на пропагандистському Першому каналі цинічно заспівали "Пливе кача"

"Пливе кача" переспівав путініст Акім Апачев

У новорічну ніч, коли Одеса пережила потужні обстріли, на провладному Першому каналі у Росії лунала пісня "Пливе кача". Твір на свій лад переспівав репер з нині окупованого Маріуполя Акім Апачев.

Путініст українською мовою оспівав тероризм країни-агресорки та назвав українських воїнів "демонами". Російські ЗМІ зазначають, що український репер Акім Апачев виконав пісню "Пливе кача" українською мовою у новорічному ефірі "Першого каналу".

Відомо, що Апачев виступив разом зі співачкою Дарією Фрей. "Ліричний герой пісні засуджує дії влади України", – йдеться в описі.

Зрадник Акім Апачев

"Витвір" Апачева уперше був виконаний улітку 2022 року. Кремль використовує путініста як маріонетку, аби виправдати кровопролиття в Україні. Пропагандисти наголошують, мовляв, він засуджує дії ЗСУ та української влади.

Нагадаємо, українська пісня "Пливе кача по Тисині", за свідченнями фольклориста Івана Хланти, була записана ще у 1940-х роках у селі Воловець Закарпатської області. В цьому регіоні вона і була написана.

Прониклива композиція була в репертуарі воїнів УПА, а в наш час стала широковідома після її виконання під час реквієму за загиблими учасниками Революції Гідності. Девʼять років тому вона стала неофіційним гімном Євромайдану.

Раніше "Телеграф" писав, хто із українських зірок є зрадниками. До цього списку потрапило багато знаменитостей, які обрали кар’єру в країні-агресорці, а не свою батьківщину.