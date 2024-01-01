В новогоднюю ночь на пропагандистском Первом канале цинично спели "Пливе кача"

"Пливе кача" перепел путинист Аким Апачев

В новогоднюю ночь, когда Одесса пережила мощные обстрелы, на провластном Первом канале в России звучала песня "Пливе кача". Произведение на свой манер перепел рэпер из ныне оккупированного Мариуполя Аким Апачев.

Путинист на украинском языке воспел терроризм страны-агрессорки и назвал украинских воинов "демонами". Российские СМИ отмечают, что украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню "Пливе кача" на украинском языке в новогоднем эфире "Первого канала".

Известно, что Апачев выступил вместе с певицей Дарией Фрей. "Лирический герой песни осуждает действия властей Украины", – говорится в описании.

Предатель Аким Апачев

"Произведение" Апачева впервые было исполнено летом 2022 года. Кремль использует путиниста как марионетку, чтобы оправдать кровопролитие в Украине. Пропагандисты отмечают, мол, он осуждает действия ВСУ и украинской власти.

Напомним, украинская песня "Пливе кача по Тисині", по свидетельству фольклориста Ивана Хланты, была записана еще в 1940-х годах в селе Воловец Закарпатской области. В этом регионе она и была написана.

Проникновенная композиция была в репертуаре воинов УПА, а в настоящее время стала широко известна после ее исполнения во время реквиема по погибшим участникам Революции Достоинства. Девять лет назад она стала неофициальным гимном Евромайдана.

Ранее "Телеграф" писал, кто из украинских звезд являются предателями. В этот список попало много знаменитостей, избравших карьеру в стране-агрессорке, а не свою родину.