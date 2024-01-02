Могилевська назвала коханого, з яким виховує двох дітей

Артистка з чоловіком дуже часто бувала на фронті, де перейнялася жахіттями війни

Українська співачка Наталя Могилевська, яка нещодавно удочерила двох дівчаток, трохи розповіла про особисте життя та своїх доньок. З чоловіком Валентином зірка після повномасштабного вторгнення часто бувала на фронті, де відвідувала дитячі будинки, госпіталі, спілкувалася з переселенцями.

В телемарафоні 1+1 жінка уточнила, що побачене та почуте дуже вразило її серце і вона вирішила стати мамою для дітей, які втратили батьків. Так, сім'ю знайшли дві сестрички 2-х та 10-ти років, фото яких Наталя оприлюднила в Instagram.

Діти Могилевської

"Як тільки цей жах трапився, ми вирішили удочерити дітей", — розповіла Могилевська.

Відомо, що сестрички потрапили до сім’ї Наталі Могилевської дуже травмованими через жахіття війни. Наталі потрібно було озброїтись терпінням, аби діти звикли до нових умов та відчули спокій та любов.

"Старша дівчинка декілька разів рятувала життя молодшій. Їм просто вкрай необхідний був час, щоб адаптуватися в нову родину. У мене молодша донька перші пів року взагалі не спала. Просто всю ніч руку тримала на ній, щоб вона не плакала", — зізналась виконавиця.

У сюжеті ТСН артистка вперше засвітила свого чоловіка Валентина зі спини. Деталі про нього Наталя не розголошувала.

Могилевська танцює з чоловіком

Раніше "Телеграф" розповідав, що Полякова, Осадча, Комаров, Злата Огневич та інші зірки привітали з Новим роком та нагадали про важливе. Артисти закликали не забувати про війну та українських захисників.