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"Міс ДНР" ледь не загинула під час обстрілу Донецька (фото)

Автор
Уляна Воліковська Уляна Воліковська
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Автор
Аліна Андрієвська обожнює клуби окупованого Донбасу Новина оновлена 02 січня 2024, 17:10
Аліна Андрієвська обожнює клуби окупованого Донбасу. Фото instagram.com/koroleva_andrievskaya

Аліна Андрієвська відпочивала в клубі "Таймс"

"Королева ДНР" Аліна Андрієвська, яка осоромилась рекламою сосни до зимових свят, нещодавно мало не померла під час вибухів в окупованому Донецьку. Красуня ледь не попрощалася з життям у клубі "Таймс", поруч з яким пролунав удар по готелю "Донбас Палас".

Учасників закритої вечірки спрямували до паркінгу, а згодом блогерка на своїй сторінці в Instagram повідомила, що дехто був поранений. Аліна, яка підтримує кремлівський режим, уточнила, що ризикувала життям.

Напередодні Нового року Андрієвська у соцмережах показала святкову сукню для заходу, а також розповіла, що в новорічну ніч планує бути в нічному клубі. Згодом з'явилися кадри з укриття та подробиці наслідків вибуху.

"Вечір починався шикарно і весело. Всі були такі красиві та щасливі. А потім ви знаєте, що відбулося", — написала Андрієвська.

Вікна
Розбиті вікна будівлі

Наступного дня Аліна показала будинок, де відбувалася вечірка. Вибуховою хвилею повністю знесло вікна будівлі, а також пошкодило дорогу.

Паркінг
Аліна розповіла, що з клубу їх провели паркінгу

"Лише нелюди можуть бути раді обстрілам", — вважає "міс ДНР", але нічого не каже про руїну в інших містах України.

Андрієвська
Андрієвська з коханим

Згодом Андрієвська оприлюднила світлину зі своїм чоловіком, наголосивши, що "королева – це стан її душі".

Відомо, що під час обстрілу готелю в Донбасі загинули непрості гості з Москви. На заході були присутні високопоставлені російські військові та чиновники окупаційної влади.

Раніше "Телеграф" писав, що відео з "донецькою королевою краси", як називає себе переможниця конкурсу краси "Міс ДНР", збирає море смішних відгуків серед українців. Жінку не сприймають серйозно.

Теги:
#Вибух #ДНР #Міс ДНР #Аліна Андрієвська