"Мисс ДНР" чуть не погибла во время обстрела Донецка (фото)

Алина Андриевская отдыхала в клубе "Таймс"

"Королева ДНР" Алина Андриевская, опозорившаяся рекламой сосны к зимним праздникам, недавно была на грани смерти во время взрывов в оккупированном Донецке. Красавица чуть не простилась с жизнью в клубе "Таймс", рядом с которым раздался удар по гостинице "Донбасс Палас".

Участников закрытой вечеринки направили в паркинг, а впоследствии блогерша на своей странице в Instagram сообщила, что некоторые были ранены. Алина, поддерживающая кремлевский режим, уточнила, что рисковала жизнью.

В канун Нового года Андриевская в соцсетях показала праздничное платье для мероприятия, а также рассказала, что в новогоднюю ночь планирует быть в ночном клубе. Впоследствии появились кадры укрытия и подробности последствий взрыва.

"Вечер начинался шикарно и весело. Все были так красивы и счастливы. А потом вы знаете, что произошло", — написала Андриевская.

Разбитые окна здания

На следующий день Алина показала дом, где проходила вечеринка. Взрывной волной полностью снесло окна здания, а также повредило дорогу.

Алина рассказала, что из клуба их провели паркингом

"Только изверги могут быть рады обстрелам", — считает "мисс ДНР", но ничего не говорит о руинах в других городах Украины.

Андриевская с любимым

Впоследствии Андриевская обнародовала фотографию со своим мужем, подчеркнув, что "королева – это состояние ее души".

Известно, что при обстреле гостиницы в Донбассе погибли непростые гости из Москвы. На мероприятии присутствовали высокопоставленные российские военные и чиновники оккупационных властей.

Ранее "Телеграф" писал, что видео с "донецкой королевой красоты", как называет себя победительница конкурса красоты "Мисс ДНР", собирает море смешных отзывов среди украинцев. Женщину не воспринимают всерьез.