Ілона Гвоздьова, чий будинок постраждав від російського обстрілу, звернулася до українців

Хореограф зробила незвичайну пропозицію, щоб допомогти українцям

Популярна українська хореографка та багаторазова учасниця проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно приєдналася до привітань зірок з Новим роком, опублікувала незвичайний пост, адресований українцям.

У своєму Instagram Ілона Гвоздьова розповіла, що її будинок вранці 2 січня постраждав від російських обстрілів, але на щастя, вона з родиною залишилася неушкодженою. У сторіс артистка показала кадри руйнувань будинку, а також звернулася до українців із закликом об’єднуватися, як це було на початку війни – у лютому 2022 року.

Пізніше Ілона Гвоздьова опублікувала пост, у якому запропонувала користувачам писати у коментарях, кому яка допомога потрібна, та загальними зусиллями збирати донати і допомагати.

"Хочу аби цей допис був максимально корисним! Пишіть у коментарях, яка допомога, де і кому потрібна! Сподіваюсь, наші люди не байдужі до чужого горя, бо ворог у нас один і тільки разом ми допоможемо один одному вижити. Робіть РЕПОСТИ допису і відмічайте мене", — написала хореограф, щоб використати свою сторінку, де понад 300 тисяч підписників із максимальною користю.

Також після цього поста в Instagram Ілона Гвоздьова почала публікувати у сторісі посилання на збори та донати, щоб об’єднувати українців для допомоги один одному.

Раніше "Телеграф" розповідав про жахливий ранок 2 січня. Як українські зірки відреагували на атаку Києва.