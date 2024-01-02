Рус

Ілона Гвоздьова, чий будинок постраждав від російського обстрілу, звернулася до українців

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ілона Гвоздьова закликала українців об’єднуватися Новина оновлена 02 січня 2024, 19:59
Ілона Гвоздьова закликала українців об’єднуватися. Фото Колаж "Телеграф"

Хореограф зробила незвичайну пропозицію, щоб допомогти українцям

Популярна українська хореографка та багаторазова учасниця проекту "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка нещодавно приєдналася до привітань зірок з Новим роком, опублікувала незвичайний пост, адресований українцям.

У своєму Instagram Ілона Гвоздьова розповіла, що її будинок вранці 2 січня постраждав від російських обстрілів, але на щастя, вона з родиною залишилася неушкодженою. У сторіс артистка показала кадри руйнувань будинку, а також звернулася до українців із закликом об’єднуватися, як це було на початку війни – у лютому 2022 року.

Ілона Гвоздьова, обстріл Києва
Фото: https://www.instagram.com/ilonagvozdeva/

Пізніше Ілона Гвоздьова опублікувала пост, у якому запропонувала користувачам писати у коментарях, кому яка допомога потрібна, та загальними зусиллями збирати донати і допомагати.

"Хочу аби цей допис був максимально корисним! Пишіть у коментарях, яка допомога, де і кому потрібна! Сподіваюсь, наші люди не байдужі до чужого горя, бо ворог у нас один і тільки разом ми допоможемо один одному вижити. Робіть РЕПОСТИ допису і відмічайте мене", — написала хореограф, щоб використати свою сторінку, де понад 300 тисяч підписників із максимальною користю.

Також після цього поста в Instagram Ілона Гвоздьова почала публікувати у сторісі посилання на збори та донати, щоб об’єднувати українців для допомоги один одному.

Раніше "Телеграф" розповідав про жахливий ранок 2 січня. Як українські зірки відреагували на атаку Києва.

Теги:
#Київ #Війна #Ілона Гвоздьова