Колега Остапа Ступки розсекретив, чим займається актор після вироку за ДТП

Колеги Остапа Ступки вважають, що кожен може помилитися

Восени 2023 року суд визнав Остапа Ступку винним у дорожньо-транспортній пригоді, в яку він потрапив будучи в нетверезому стані. Актору призначили три роки обмеження волі з позбавленням водійських прав на вісім років.

Український актор Анатолій Гнатюк в інтерв’ю OBOZ.UA розповів, що в Національному драматичному театрі ім. Івана Франка не намагаються виправдати Остапа Ступку, який напідпитку сів за кермо та потрапив у аварію, в результаті чого постраждала людина. Наразі син легендарного Богдана Ступки продовжує працювати в театрі.

Колеги актора вважають, що ніхто не застрахований від помилок, і Ступка спокутує свою провину. "Звичайно, він вчинив неправильно. Але він усе усвідомив та несе за скоєне покарання. Ніхто не застрахований від подібного. Як у Біблії написано: не страшно впасти, страшно – не піднятися. Зараз він приходить на роботу, грає всі свої вистави", — уточнив Гнатюк.

Остап Ступка отримав суворе покарання

Нагадаємо, що аварія трапилася 4 квітня 2023 року у Голосіївському районі Києва. Остап Ступка на своєму позашляховику Range Rover наїхав на припарковану Mitsubishi, за кермом якої був 38-річний водій. Він отримав важкі травми. Чоловік казав, що кілька днів перебував у реанімації, отримав п'ять переломів, важкий крововилив у голову та черевну порожнину.

24 листопада Голосіївський районний суд Києва виніс вирок Ступці.

Раніше "Телеграф" показував фото змісця, де трапилась аварія. Ступка врізався у припарковане легкове авто.