48-річна Єва Лонгорія вразила видом на червоній доріжці: як зараз виглядає зірка "Відчайдушних домогосподарок" (фото)
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Актриса з’явилася на світському рауті у розкішному образі
Популярна американська акторка Єва Лонгорія, яка полюбилася глядачам як виконавиця головної ролі Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", і зараз має армію шанувальників по всьому світу. Серіал закінчився ще 2012 року, а Єва Лонгорія, як актриса, режисер та громадська діячка продовжує з’являтися на світських заходах та червоних доріжках.
Так, днями зірка з’явилася на червоній доріжці 35-ї щорічної церемонії Palm Springs. Гала-концерт нагородження Міжнародного кінофестивалю проходив у конференц-центрі Palm Springs у Каліфорнії.
Для світського виходу 48-річна Єва Лонгорія обрала незвичайне вбрання. Вона сяяла перед камерами в розкішному напівпрозорому вбранні до п'ят з тонкого мережива з ефектом павутинки. Це вбрання підкреслило ідеальну фігуру та всі вигини тіла актриси, роблячи її схожою на вишукану статуетку.
Свій образ Єва Лонгорія доповнила акуратними елегантними прикрасами, на її обличчі був легкий природний макіяж та сяюча усмішка, а волосся вона зібрана у високий тугий хвіст.
Як видно, голлівудська зірка з радістю позувала фотографам, обіймалася з колегами для фото та кокетувала з глядачами та гостями церемонії.
Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Схоже, час не владний над цими приголомшливими красунями.