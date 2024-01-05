48-річна Єва Лонгорія вразила видом на червоній доріжці: як зараз виглядає зірка "Відчайдушних домогосподарок" (фото)

Актриса з’явилася на світському рауті у розкішному образі

Популярна американська акторка Єва Лонгорія, яка полюбилася глядачам як виконавиця головної ролі Габріель Соліс у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", і зараз має армію шанувальників по всьому світу. Серіал закінчився ще 2012 року, а Єва Лонгорія, як актриса, режисер та громадська діячка продовжує з’являтися на світських заходах та червоних доріжках.

Так, днями зірка з’явилася на червоній доріжці 35-ї щорічної церемонії Palm Springs. Гала-концерт нагородження Міжнародного кінофестивалю проходив у конференц-центрі Palm Springs у Каліфорнії.

Фото: Getty Images

Для світського виходу 48-річна Єва Лонгорія обрала незвичайне вбрання. Вона сяяла перед камерами в розкішному напівпрозорому вбранні до п'ят з тонкого мережива з ефектом павутинки. Це вбрання підкреслило ідеальну фігуру та всі вигини тіла актриси, роблячи її схожою на вишукану статуетку.

Фото: Getty Images

Свій образ Єва Лонгорія доповнила акуратними елегантними прикрасами, на її обличчі був легкий природний макіяж та сяюча усмішка, а волосся вона зібрана у високий тугий хвіст.

Фото: Getty Images

Як видно, голлівудська зірка з радістю позувала фотографам, обіймалася з колегами для фото та кокетувала з глядачами та гостями церемонії.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися зірки серіалу "Відчайдушні домогосподарки". Схоже, час не владний над цими приголомшливими красунями.