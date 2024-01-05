48-летняя Ева Лонгория поразила видом на красной дорожке: как сейчас выглядит звезда "Отчаянных домохозяек" (фото)

Актриса появилась на светском рауте в роскошном образе

Популярная американская актриса Ева Лонгория, которая полюбилась зрителям, как исполнительница главной роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", и сейчас имеет армию поклонников по всему миру. Сериал закончился еще в 2012 году, а Ева Лонгория, как актриса, режиссер и общественный деятель продолжает появляться на светских мероприятиях и красных дорожках.

Так, на днях звезда появилась на красной дорожке 35-й ежегодной церемонии Palm Springs. Гала-концерт награждения Международного кинофестиваля проходил в конференц-центре Palm Springs в Калифорнии.

Фото: Getty Images

Для светского выхода 48-летняя Ева Лонгория выбрала необычный наряд. Она блистала перед камерами в роскошном полупрозрачном наряде в пол из тонкого кружева с эффектом паутинки. Этот наряд подчеркнул идеальную фигуру и все изгибы тела актрисы, делая ее похожей на изысканную статуэтку.

Фото: Getty Images

Свой образ Ева Лонгория дополнила аккуратными элегантными украшениями, на ее лице был легкий естественный макияж и сияющая улыбка, а волосы она собрана в высокий тугой хвост.

Фото: Getty Images

Как видно, голливудская звезда с радостью позировала фотографам, обнималась с коллегами для фото и кокетничала со зрителями и гостями церемонии.

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились звезды сериала "Отчаянные домохозяйки". Похоже, время не властно над этими потрясающими красотками.