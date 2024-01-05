Знову інтрига: ексчоловік Ані Лорак відпочиває в Дубаї з довгоногою красунею (фото)

Мурат проводить відпуску в Дубаї

Ексчоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджіоглу, який все ще одружений з візажисткою Лілією Реус, активно підігріває чутки про їхнє розлучення. Офіційно про свій розрив подружжя не повідомляло, але пара спільно час не проводить.

Лілія зараз перебуває в Києві, а Мурат поїхав відпочивати у Дубаї, де разом з ним донька від Ані Лорак та українська модель Анастасія, яку можна вважати потенційною обраницею батька. Красуня вже декілька разів фігурувала в Instagram Налчаджіоглу.

Красуня активно робить селфі з Муратом

Саме з Анастасією Мурат зустрів новий рік, а нещодавно показав кадри, як вони спускалися ліфтом у готелі. На ролику також присутня донька Мурата і Лорак.

Мурат Налчаджіоглу любить красивих дівчат

Модель уже розмістила у фотоблозі селфі разом з поки що одруженим Муратом Налчаджіоглу і зауважила: "Знаєш що, Мурате?".

"Не знаю", - каже Мурат і усміхається

Мурат переніс це селфі у фотоблог та інтригуюче відповів: "Не знаю".

Нагадаємо, що чутки про розрив Мурата Налчаджіоглу і його другої дружини, візажистки Лілії Реус ширяться від осені 2023 року. Із соцмереж зникли спільні фото подружжя, але офіційної інформації про розрив поки немає.

Раніше "Телеграф" писав, що запроданка Ані Лорак показала уже дорослу доньку від турецького бізнесмена. Усміхнені Кароліна з Софією фігурували на тлі прикрашеної ялинки.