Снова интрига: экс-муж Ани Лорак отдыхает в Дубае с длинноногой красавицей (фото)

Мурат проводит отпуск в Дубае

Экс-муж певицы-предательницы Ани Лорак, турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который все еще женат на визажистке Лилии Реус, активно подогревает слухи об их расставании. Официально о своем разрыве супруги не сообщали, но пара совместно время не проводит.

Лилия сейчас находится в Киеве, а Мурат отдыхает в Дубае, где вместе с ним дочь от Ани Лорак и украинская модель Анастасия, которую можно считать потенциальной избранницей отца. Красавица уже несколько раз фигурировала в Instagram Налчаджиоглу.

Красавица активно делает селфи с Муратом

Именно с Анастасией Мурат встретил новый год, а недавно показал кадры, как они спускались в лифте гостиницы. На ролике также присутствует дочь Мурата и Лорак.

Мурат Налчаджиоглу любит красивых девушек

Модель уже разместила в фотоблоге селфи вместе с пока женатым Муратом Налчаджиоглу и спросила: "Знаешь что, Мурат?".

"Не знаю", — говорит Мурат и улыбается

Мурат перенес это селфи в фотоблог и ответил: "Не знаю".

Напомним, что слухи о разрыве Мурата Налчаджиоглу и его второй жены, визажистки Лилии Реус распространяются с осени 2023 года. Из соцсетей исчезли совместные фото супругов, но официальной информации о разрыве пока нет.

Ранее "Телеграф" писал, что запроданка Ани Лорак показала уже взрослую дочь от турецкого бизнесмена. Улыбающиеся Каролина с Софией фигурировали на фоне украшенной елки.