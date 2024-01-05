"Що не так з макіяжем?": Памела Андерсон розчарувала фотосесією без макіяжу

56-річна акторка позувала без будь-якого макіяжу

Американська акторка і модель Памела Андерсон, яка любить вражати фанатів чесними фото, знялася у промокомпанії нової колекції модного бренду Proenza Schouler. Памела стала обличчям весняної колекції нью-йоркського бренду.

Вона традиційно дотримується ідей б’юті-мінімалізму та знову позувала без краплі макіяжу та без стильної зачіски. Автор низки світлин, які акторка розмістила на своїй сторінці в Instagram, — фотограф Давіта Гіоргадзе.

Акторка обрала кілька стильних образів із нової колекції: жакети, джинси, яскраві сукні.

Памела в білому

Підписники по-різному відреагували на презентацію одягу Памелою Андерсон. У декого акторка викликає захват, а дехто розчарований її натуральним виглядом.

Гаряча Памела в червоному

"Почекай хвилинку! Вона носить блиск для губ"

"Вбивство!"

"Дивовижна природна краса"

"Вона така рок-зірка. Життя, яким жила та жінка! І як вона переосмислює себе! Абсолютне захоплення".

"Що не так з макіяжем?"

"Червона гаряча кампанія"

Памела в чорному - фатальна жінка

Додамо, що Памела Андерсон відмовилася від декоративної косметики та макіяжу. Вона не соромится свого природнього вигляду та з'являється на публіці без мейкапу. Акторка вже розповідала, що більше не хоче експериментів із зовнішністю. Також вона запевнила, що не планує робити уколи краси та інші процедури, які популярні у прекрасної половини людства.

Раніше "Телеграф" писав, що акторка Памела Андерсон вразила стильним образом на Паризькому тижні моди. Головна "рятівниця Малібу" була в стильному одязі.