"Вільна та весела": 59-річна Памела Андерсон вразила фанатів чесними фото
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Памела Андерсон відмовилася від макіяжу у 2019 році
Акторка Памела Андерсон часто відвідує різні світські заходи, проте останнім часом вона завжди постає в образах без макіяжу. Також зірка сміливо виставляє фото без прикрас на особистій сторінці в Instagram.
Нещодавно Андерсон висловила вдячність організаторам премії Fashion Awards-2023 від Британської ради моди за можливість долучитися до цьогорічної церемонії. Памела підкреслила, що вона вручала нагороду у номінації "Лідер змін".
Акторка відмовилася від макіяжу у 2019 році після того, як померла її візажистка Алексіс Фогель.
Тоді модель була ошелешена новиною та коментувала її так: "Вона була найкращою. З того часу я просто відчула, що без Алексіс для мене краще взагалі бути без макіяжу".
Памела висловила свій погляд на наявність макіяжу у зірок.
"Я помітила, що всі люди роблять яскравий макіяж. Але це так схоже на мене — йти проти правил і робити все навпаки. Я вільна та весела і думаю, що всі ми починаємо мати трохи смішний вигляд, коли стаємо старшими, і коли я дивлюся в дзеркало, то сміюся, і кажу собі: Ого! Це справді я… Що зі мною відбувається? Це цікава подорож", — наголосила акторка.
Шанувальники по-різному оцінюють теперішні принади Памели Андерсон, проте більшість поважає сміливіть акторки мати природній вигляд.
Раніше "Телеграф" писав, що нестаріюча Джуліанна Мур відкрила плечі в трендовій сукні. 62-річна голлівудська актриса "засвітилася" на червоній доріжці разом зі своїм чоловіком Бартом Фрейндліхом.