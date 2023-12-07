"Вільна та весела": 59-річна Памела Андерсон вразила фанатів чесними фото

Памела Андерсон відмовилася від макіяжу у 2019 році

Акторка Памела Андерсон часто відвідує різні світські заходи, проте останнім часом вона завжди постає в образах без макіяжу. Також зірка сміливо виставляє фото без прикрас на особистій сторінці в Instagram.

Нещодавно Андерсон висловила вдячність організаторам премії Fashion Awards-2023 від Британської ради моди за можливість долучитися до цьогорічної церемонії. Памела підкреслила, що вона вручала нагороду у номінації "Лідер змін".

Акторка відмовилася від макіяжу у 2019 році після того, як померла її візажистка Алексіс Фогель.

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Тоді модель була ошелешена новиною та коментувала її так: "Вона була найкращою. З того часу я просто відчула, що без Алексіс для мене краще взагалі бути без макіяжу".

Памела висловила свій погляд на наявність макіяжу у зірок.

Памела Андерсон без прикрас

"Я помітила, що всі люди роблять яскравий макіяж. Але це так схоже на мене — йти проти правил і робити все навпаки. Я вільна та весела і думаю, що всі ми починаємо мати трохи смішний вигляд, коли стаємо старшими, і коли я дивлюся в дзеркало, то сміюся, і кажу собі: Ого! Це справді я… Що зі мною відбувається? Це цікава подорож", — наголосила акторка.

Шанувальники по-різному оцінюють теперішні принади Памели Андерсон, проте більшість поважає сміливіть акторки мати природній вигляд.

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