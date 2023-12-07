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"Свободная и веселая": 59-летняя Памела Андерсон поразила фанатов честными фото

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
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Автор
Памела Андерсон на публике преимущественно фигурирует без косметики Новость обновлена 07 декабря 2023, 14:26
Памела Андерсон на публике преимущественно фигурирует без косметики. Фото Коллаж, "Телеграф"

Памела Андерсон отказалась от макияжа в 2019 году

Актриса Памела Андерсон часто посещает разные светские мероприятия, однако в последнее время она всегда предстает в образах без макияжа. Также звезда смело выставляет фото без украшений на личной странице в Instagram.

Недавно Андерсон выразила благодарность организаторам премии Fashion Awards-2023 от Британского совета моды за возможность приобщиться к нынешней церемонии. Памела подчеркнула, что она вручала награду в номинации "Лидер перемен".

Актриса отказалась от макияжа в 2019 году после того, как умерла ее визажистка Алексис Фогель.

Памела Андерсон
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Тогда модель была ошеломлена новостью и комментировала ее так: "Она была лучшей. С тех пор я просто почувствовала, что без Алексис для меня лучше вообще быть без макияжа".

Памела выразила свой взгляд на наличие макияжа у звезд.

Памела Андерсон без украшений

"Я заметила, что все люди делают яркий макияж. Но это так похоже на меня — идти против правил и делать все наоборот. Я свободная и веселая и думаю, что все мы начинаем выглядеть немного смешнее, когда становимся старше, и когда я смотрю в зеркало, то смеюсь, и говорю себе: "Ого! Это действительно я... Что со мной происходит? Это интересное путешествие", — подчеркнула актриса.

Поклонники по-разному оценивают нынешние прелести Памелы Андерсон, однако большинство уважает смелость актрисы выглядеть естественно.

Ранее "Телеграф" писал, что нестареющая Джулианна Мур открыла плечи в трендовом платье. 62-летняя голливудская актриса "засветилась" на красной дорожке вместе со своим мужем Бартом Фрейндлихом.

Теги:
#Стиль #Памела Андерсон #Натуральный макияж #Денний макіяж