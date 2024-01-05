Стали відомі останні слова Ніни Матвієнко: про що вона просила українців (відео)

Дочка артистки оприлюднила останні слова матері перед смертю

Дочка Народної артистки України Ніни Матвієнко, яка померла у жовтні 2023 року, Тоня Матвієнко оприлюднила останні слова матері. У своїх повідомленнях доньці Ніна Митрофанівна, коли вже розуміла, що наближається кінець її життя, зі сльозами просила молитися за Україну.

Фрагменти аудіоповідомлень зі словами Ніни Матвієнко про Україну оприлюднили в інтерв’ю, яке Тоня дала Олексію Суханову. У цих повідомленнях артистка розмірковувала про своє життя та просила молитися за Україну.

"Любила життя! Тільки сама не встигла нажитися. Поки заробляла, поки бігала, не побачила, коли воно закінчилося так швидко", — каже Ніна Митрофанівна в одному з аудіоповідомлень.

У своїх повідомленнях Народна артиста шкодує, що не ходила до лікарів на обстеження. Хоч і визнає, що її нічого особливо не турбувало, вона почувала себе добре.

Також Ніна Матвієнко висловила свою щиру любов до України та просила молитися за неї:

"Моліться за Україну. Вона варта цієї молитви… Я вперше відчула, що я її дитина… Пробач… Якби могла, притиснула б до серця всю-всю-всю. Там стільки квітів для неї всередині. Стільки ніжності і болю. Матінко… всю цю святу земельку. Кожен день з нею говорила. Кожен день. Просила поносити мене подовше", — говорила Ніна Матвієнко в одному зі своїх останніх аудіоповідомлень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Тоня Матвієнко після смерті мами присвятила їй зворушливу пісню. З’явилось відео.