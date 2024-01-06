Злата Огнєвіч поділилася відео з відпочинку та нарвалася на хейт

Злата Огнєвіч полетіла у Таїланд на відпочинок

Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно стала жертвою шахраїв, попала під гарячу руку хейтерів. Вона поїхала у Таїланд на відпочинок.

Співачка нещодавно поділилася фото та відео, з відпочинку в Таїланді. Вона розповіла, що не була там довгих сім років та колись пообіцяла собі повернутися тоді, коли відчує сильне бажання.

Злата Огнєвіч полетіла у Таїланд

Однак без хейту не обійшлося. Огнєвіч виклала фото, на якому показала знімки екрана з діректу, де її підписники неоднозначно віднеслися до того, що вона полетіла на відпочинок під час війни. "Нам тут під ракетними обстрілами буде дуже приємно дивитися на Ваші світлини з пляжу…". "Була б краще в Україні…".

Злата Огнєвіч нормально віднеслася до хейту

Співачка не змусила хейтерів чекати з відповіддю. Вона сказала, що була готова до такої реакції людей та розповіла, що, на її думку, "кожен має право на відпустку" та поділилася, що вона також знайома з відсутністю апетиту, сну та знайома ПТСР.

Скріншот зі сторінки Злати в Instagram

Знайшлися й ті, хто підтримав співачку та побажав "відпочити за всіх тих українців, які не в змозі". Також підписники щиро побажали гарного відпочинку Златі.

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