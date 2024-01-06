Злата Огнєвіч поділилася відео з відпочинку та нарвалася на хейт
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Злата Огнєвіч полетіла у Таїланд на відпочинок
Відома українська співачка Злата Огнєвіч, яка нещодавно стала жертвою шахраїв, попала під гарячу руку хейтерів. Вона поїхала у Таїланд на відпочинок.
Співачка нещодавно поділилася фото та відео, з відпочинку в Таїланді. Вона розповіла, що не була там довгих сім років та колись пообіцяла собі повернутися тоді, коли відчує сильне бажання.
Однак без хейту не обійшлося. Огнєвіч виклала фото, на якому показала знімки екрана з діректу, де її підписники неоднозначно віднеслися до того, що вона полетіла на відпочинок під час війни. "Нам тут під ракетними обстрілами буде дуже приємно дивитися на Ваші світлини з пляжу…". "Була б краще в Україні…".
Співачка не змусила хейтерів чекати з відповіддю. Вона сказала, що була готова до такої реакції людей та розповіла, що, на її думку, "кожен має право на відпустку" та поділилася, що вона також знайома з відсутністю апетиту, сну та знайома ПТСР.
Знайшлися й ті, хто підтримав співачку та побажав "відпочити за всіх тих українців, які не в змозі". Також підписники щиро побажали гарного відпочинку Златі.
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