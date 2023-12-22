Огнєвіч і гурт "Скай" натрапили на шахраїв: концерти скасовано, а всі кошти зникли (відео)

Злата Огнєвіч розповіла, хто зник з її грошима, що мали стати донатами на ЗСУ

Відома українська артистка Злата Огнєвіч, яка нещодавно з іншими співаками запрем’єрила пісню до дня Святого Миколая, стала жертвою шахраїв. Через це вона скасувала всі концерти.

Співачка розповіла у своєму Instagram, що організатори її концертів виявилися шахраями. Це компанія Starlabel і її власник — Тарас Доненко. Окрім неї, постраждав і гурт "Скай" та його фронтмен Олег Собчук. "Мені дуже прикро, що кошти, які я планувала задонатити на Збройні Сили України, знаходяться у Тараса Доненка. І він зник разом з цими коштами".

Відео зі особистої сторінки Злати Огнєвіч

Співачка повідомила, що засновником компанії вже займаються правоохоронні органи. А також пообіцяла, що Тараса Доненко буде притягнуто до кримінальної відповідальності. "Зі сторони нашої команди ми докладемо максимум зусиль, щоб вирішити цю прикру ситуацію і змусити Тараса Доненко повернути усі кошти за квитки", — пише Злата.

Якими саме схемами користувалася компанія Starlabel, співачка не розповіла, але сказала, що через цю новину не спить вже дві доби. Також видно, що на відео співачка в поганому настрої та щиро вибачається перед шанувальниками за скасовані концерти. Однак Злата вірить у краще та в людей, які на боці правди.

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