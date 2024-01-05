"Соромно, що висміював україномовних": Олексій Дурнєв розповів, про які вчинки шкодує

Шоумен усвідомив свої помилки

Якщо шоумен Анатолій Анатоліч ідентифікує себе як громадянин України, який неодноразово критикував російськомовних, то телеведучий і шоумен Олексій Дурнєв дозволяв собі зневажливе ставлення до людей, які розмовляють українською. А нещодавно Олексій зізнався, за які вчинки з минулого йому соромно.

В інтерв'ю YouTube-каналу Розмова Дурнєв запевнив, що розкаюється через презирливе ставлення до людей, які говорять українською мовою. Він вважає свої вчинки поверховими та необдуманими.

"Раніше я дуже сильно висміював людей, зокрема україномовних, і тих, хто підтримував Майдан, ми сильно жартували на цю тему. Коли працював на ТЕТ, мені телефонували і говорили, що припини це писати, бо не смішно. А мені здавалося, що дуже влучно жартую. Зараз я розумію, що це могло образити багатьох людей і не варто було цього робити. Це не стільки було смішно, скільки травматично. Можна було б цього не робити", — замислився Дурнєв.

Шоумен визнав свої помилки

Знаменитість зізнався, що йому соромно за це, але додав, що не розуміє, чому так потужно його критикують. На думку Олексія, треба критикувати політиків, які розкрадали країну.

"Не вважаю, що я найгірша людина з минулого, яка нашкодила Україні, враховуючи те, що в нас процеси грабунку країни не зупинялися ні на секунду. А чомусь прилітає мені, а не політикам, які були при владі і досі залишаються в Україні", — розчаровано висловився шоумен.

Раніше "Телеграф" писав, що шоумени Анатолій Анатоліч та Гарік Корогодський послали скандальну блогерку Анну Алхім. Знаменитості відмовилися від участі у заході, який організувала Алхім.