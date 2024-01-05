"Стыдно, что высмеивал украиноязычных": Алексей Дурнев рассказал, о каких поступках жалеет

Шоумен осознал свои ошибки

Если шоумен Анатолий Анатолич идентифицирует себя как гражданин Украины, неоднократно критиковавший русскоязычных, то телеведущий и шоумен Алексей Дурнев позволял себе пренебрежительное отношение к людям, которые говорят на украинском. А недавно Алексей признался, за какие поступки из прошлого ему стыдно.

В интервью YouTube-канала Розмова Дурнев заверил, что раскаивается из-за высокомерного отношения к людям, говорящим на украинском языке. Он считает свои поступки поверхностными и необдуманными.

"Раньше я очень сильно высмеивал людей, в том числе украиноязычных, и тех, кто поддерживал Майдан, мы сильно шутили на эту тему. Когда работал на ТЕТ, мне звонили по телефону и говорили, что прекрати это писать, потому что не смешно. А мне казалось, что очень метко шучу. Сейчас я понимаю, что это могло обидеть многих людей и не стоило этого делать. Это не столько было смешно, сколько травматично. Можно было бы этого не делать", — задумался Дурнев.

Шоумен признал свои ошибки

Знаменитость признался, что ему стыдно, но добавил, что не понимает, почему так мощно его критикуют. По мнению Алексея, следует критиковать политиков, которые разворовывали страну.

"Не считаю, что я самый плохой человек из прошлого, который навредил Украине, учитывая то, что у нас процессы грабежа страны не останавливались ни на секунду. А почему-то прилетает мне, а не политикам, которые были у власти и до сих пор остаются в Украине", – высказался шоумен.

Ранее "Телеграф" писал, что шоумены Анатолий Анатолич и Гарик Корогодский послали скандальную блогершу Анну Алхим. Знаменитости отказались от участия в мероприятии, организованном Алхим.