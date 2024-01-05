"Стыдно, что высмеивал украиноязычных": Алексей Дурнев рассказал, о каких поступках жалеет
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Шоумен осознал свои ошибки
Если шоумен Анатолий Анатолич идентифицирует себя как гражданин Украины, неоднократно критиковавший русскоязычных, то телеведущий и шоумен Алексей Дурнев позволял себе пренебрежительное отношение к людям, которые говорят на украинском. А недавно Алексей признался, за какие поступки из прошлого ему стыдно.
В интервью YouTube-канала Розмова Дурнев заверил, что раскаивается из-за высокомерного отношения к людям, говорящим на украинском языке. Он считает свои поступки поверхностными и необдуманными.
"Раньше я очень сильно высмеивал людей, в том числе украиноязычных, и тех, кто поддерживал Майдан, мы сильно шутили на эту тему. Когда работал на ТЕТ, мне звонили по телефону и говорили, что прекрати это писать, потому что не смешно. А мне казалось, что очень метко шучу. Сейчас я понимаю, что это могло обидеть многих людей и не стоило этого делать. Это не столько было смешно, сколько травматично. Можно было бы этого не делать", — задумался Дурнев.
Знаменитость признался, что ему стыдно, но добавил, что не понимает, почему так мощно его критикуют. По мнению Алексея, следует критиковать политиков, которые разворовывали страну.
"Не считаю, что я самый плохой человек из прошлого, который навредил Украине, учитывая то, что у нас процессы грабежа страны не останавливались ни на секунду. А почему-то прилетает мне, а не политикам, которые были у власти и до сих пор остаются в Украине", – высказался шоумен.
Ранее "Телеграф" писал, что шоумены Анатолий Анатолич и Гарик Корогодский послали скандальную блогершу Анну Алхим. Знаменитости отказались от участия в мероприятии, организованном Алхим.