Ольга Сумська зворушила архівним сімейним фото
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Акторка пригадала безтурботні часи, коли мама була поруч
Українська акторка Ольга Сумська, яка часто ділиться архівними фотографіями, показала підписникам світлини, де вона зображена з мамою Ганною Іванівною, яка пішла з життя 2022 року, та двома доньками – Антоніною та Ганною. Знаменитість сумує за своєю покійною родичкою.
На своїй сторінці в Instagram артистка пригадала безтурботні роки, коли мама була жива і з нею можна було виконувати традиційний ритуал – ділитися планами на щодень. Ольга також додала кадри, де йдеться про вдячність мамі.
Сумська наголосила, що дуже хотіла б на мить повернути щасливі моменти життя та просто почути голос матері, обійняти її.
"Обійняти, пригорнути до серця, почути рідний голосок", — написала акторка.
На світлинах сім’я Ольги Сумської вітає Ганну з її останнім днем народження. Поруч з нею стоять і її онучки – доньки Ольги Сумської від Віталія Борисюка.
Додамо, що мами акторок Ольги та Наталії Сумських не стало 27 лютого 2022 року, коли їй було 88 років.
Ганна Іванівна була українською акторкою, заслуженою артисткою УРСР. Жінку поховали 1 березня 2022 року в одній могилі з чоловіком, актором Сумським В'ячеславом Гнатовичем, на Байковому кладовищі. За свою кар'єру Ганна Іванівна зіграла понад 150 ролей.
Раніше "Телеграф" писав, що Ольга Сумська вшанувала пам'ять покійної матері. Вона показала фото мами в юності.