Ольга Сумська зворушила архівним сімейним фото

Акторка пригадала безтурботні часи, коли мама була поруч

Українська акторка Ольга Сумська, яка часто ділиться архівними фотографіями, показала підписникам світлини, де вона зображена з мамою Ганною Іванівною, яка пішла з життя 2022 року, та двома доньками – Антоніною та Ганною. Знаменитість сумує за своєю покійною родичкою.

На своїй сторінці в Instagram артистка пригадала безтурботні роки, коли мама була жива і з нею можна було виконувати традиційний ритуал – ділитися планами на щодень. Ольга також додала кадри, де йдеться про вдячність мамі.

Сумська наголосила, що дуже хотіла б на мить повернути щасливі моменти життя та просто почути голос матері, обійняти її.

"Обійняти, пригорнути до серця, почути рідний голосок", — написала акторка.

Ольга Сумська пригадала знамениту маму

На світлинах сім’я Ольги Сумської вітає Ганну з її останнім днем народження. Поруч з нею стоять і її онучки – доньки Ольги Сумської від Віталія Борисюка.

Додамо, що мами акторок Ольги та Наталії Сумських не стало 27 лютого 2022 року, коли їй було 88 років.

Ольга з мамою

Ганна Іванівна була українською акторкою, заслуженою артисткою УРСР. Жінку поховали 1 березня 2022 року в одній могилі з чоловіком, актором Сумським В'ячеславом Гнатовичем, на Байковому кладовищі. За свою кар'єру Ганна Іванівна зіграла понад 150 ролей.

Раніше "Телеграф" писав, що Ольга Сумська вшанувала пам'ять покійної матері. Вона показала фото мами в юності.