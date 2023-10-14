"Моя кровинка": Ольга Сумська вшанувала память покійної матері, якій вже не виповниться 90 (фото)

Актриса показала Ганну Іванівну в молоді роки

Заслужена артистка України Ольга Сумська привітала свою покійну матір, відому актрису Ганну Опанасенко-Сумську з днем народження. На жаль, жінки не стало за кілька днів після повномасштабного вторгення росії в Україну 2022-ого. У цьому році 27 лютого Ольга Сумська вшанувала память Ганни Іванівни у річницю її смерті.

В соцмережі Інстаграм актриса повідомила, що її близькій людині мало виповнитись 14 жовтня 90 років. Ольга Сумська згадує про найщасливіші моменти життя з родичкою і зазначила, що вона залишиться назавжди в їх серцях.

"Мама… Ганна Іванівна Сумська. Сьогодні 90 років з дня народження рідненької… Перед очима всі найщасливіші моменти життя… Вранці прокидаюсь і розповідаю тобі про плани на день, адже це наш ритуал… Ти там, далеко, у засвітах, але водночас поряд з нами завжди, я це знаю. Скільки щирості, сонячної енергії у твоєму серці, яку ти дарувала всім навколо…Моя душа, мій всесвіт, моя кровинка… Дякую тобі, Боже, за таку маму!", — написала 57-річна актриса, супроводжуючи пост архівними сімейними фото.

Додамо, що Ганни Сумської не стало у віці 88 років. Заслужену артистку України поховали 1 березня 2022 року в одній могилі з чоловіком, актором Сумським В'ячеславом Гнатовичем, на Байковому кладовищі.

Варто зазначити, що на світлинах також присутня старша донька Ольги Сумської — Антоніна Паперна. В час війни з росією 33-річна актриса продовжує жити з чоловіком, російським актором Володимиром Ягличем у москві. Паперна мовчить про звірський напад рф на її рідну країну і не вважає за потрібне виступати проти вбивств невинних українців. При цьому Сумська продовжує захищати дочку.

Раніше повідомлялось, що у серпні 2023 року помер батько чоловіка Ольги Сумської — Віталія Борисюка. Актриса висловила глибокі співчуття чоловіку Віталію та його сестрі Наталі, які втратили батька.