"Моя кровинка": Ольга Сумская почтила память покойной матери, которой уже не исполнится 90 (фото)

Актриса показала Анну Ивановну в молодые годы

Заслуженная артистка Украины Ольга Сумская поздравила свою покойную мать, известную актрису Анну Опанасенко-Сумскую с днем рождения. К сожалению, женщины не стало через несколько дней после полномасштабного вторжения россии в Украину в 2022 году. В этом году 27 февраля Ольга Сумская почтила память Анны Ивановны в годовщину ее смерти.

В соцсети Инстаграм актриса сообщила, что ее близкому человеку должно было исполниться 14 октября 90 лет. Ольга Сумская вспоминает о самых счастливых моментах жизни с родственницей и отметила, что она останется навсегда в их сердцах.

"Мама… Анна Ивановна Сумская. Сегодня 90 лет со дня рождения родненькой… Перед глазами все самые счастливые моменты жизни… Утром просыпаюсь и рассказываю тебе о планах на день, ведь это наш ритуал… Ты там, далеко, в засветах, но вместе с нами всегда, я это знаю. Сколько искренности, солнечной энергии в твоем сердце, которую ты дарила всем вокруг… Моя душа, моя вселенная, моя кровинка… Благодарю тебя, Боже, за такую маму!", — написала 57-летняя актриса, сопровождая пост архивными семейными фото.

Добавим, что Анны Сумской не стало в возрасте 88 лет. Заслуженную артистку Украины похоронили 1 марта 2022 года в одной могиле с мужем, актером Сумским Вячеславом Игнатьевичем, на Байковом кладбище.

Стоит отметить, что на фотографиях также присутствует старшая дочь Ольги Сумской — Антонина Паперная. Во время войны с россией 33-летняя актриса продолжает жить с мужем, российским актером Владимиром Яглычем в москве. Паперная молчит о зверском нападении рф на ее родную страну и не считает нужным выступать против убийств невинных украинцев. При этом Сумская продолжает защищать дочь.

Ранее сообщалось, что в августе 2023 года умер отец мужа Ольги Сумской — Виталия Борисюка. Актриса выразила глубокие соболезнования мужу Виталию и его сестре Наталье, потерявшим отца.