Ольга Сумская сообщила о тяжелой утрате в семье

Поклонники выражают соболезнования Ольге Сумской и Виталию Борисюку

Украинская актриса 56-летняя Ольга Сумская, которая прославилась после роли Роксоланы, сообщила о горе в семье. Скончался отец Виталия Борисюка, 60-летнего мужа актрисы.

Печальной новостью звезда поделилась на своей странице в Instagram в четверг 3 августа 2023 года. Сумская опубликовала совместное фото со свекром, мужем и его сестрой.

Причину и дату смерти родственника актриса не пишет, однако тепло высказывается об умершем. Николай Петрович Борисюк, по ее словам, был замечательным человеком. Сумская выразила глубокие соболезнования супругу Виталию и его сестре Наталье, которые потеряли отца.

"Светлая память нашему дорогому, самому хорошему в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру!" — написала Ольга Сумская.

Напомним, накануне, 18 июля 2023 года, Виталий Борисюк отметил 60-летие. Ольга Сумская трогательно поздравила любимого и назвала мужа вечно молодым.

Как сообщал "Телеграф", спустя несколько дней после полномасштабного российского вторжения, 27 февраля 2022 года умерла мама Ольги Сумской. Актриса скорбит по родному человеку и иногда публикует архивные снимки с Анной Ивановной.