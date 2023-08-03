Ольга Сумська повідомила про тяжку втрату в сім’ї

Шанувальники висловлюють співчуття Ользі Сумській та Віталію Борисюку

Українська акторка 56-річна Ольга Сумська, яка прославилася після ролі Роксолани, повідомила про горе у родині. Помер батько Віталія Борисюка, 60-річного чоловіка актриси.

Сумною новиною зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram у четвер 3 серпня 2023 року. Сумська опублікувала спільне фото зі свекром, чоловіком та його сестрою.

Причину та дату смерті родича актриса не пише, проте тепло висловлюється про померлого. Микола Петрович Борисюк, за її словами, був чудовою людиною. Сумська висловила глибокі співчуття чоловіку Віталію та його сестрі Наталі, які втратили батька.

"Світла пам’ять нашому дорогому, найдобрішому у світі батькові та дідусеві, моєму неймовірному свекру!" — написала Ольга Сумська.

Нагадаємо, напередодні, 18 липня 2023 року, Віталій Борисюк відзначив 60-річчя. Ольга Сумська зворушливо привітала коханого та назвала чоловіка вічно молодим.

Як повідомляв "Телеграф", за кілька днів після повномасштабного російського вторгнення, 27 лютого 2022 року померла мама Ольги Сумської. Актриса тужить за рідною людиною й інколи публікує архівні знімки з Ганною Іванівною.