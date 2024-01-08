Ольга Сумская растрогала архивным семейным фото

Ольга рассказала о безмятежных временах, когда мама была рядом

Украинская актриса Ольга Сумская, которая часто делится архивными фотографиями, показала подписчикам снимки, где она вместе с мамой Анной Ивановной, которая ушла из жизни в 2022 году, и двумя дочерьми – Антониной и Анной. Знаменитость скучает по своей покойной родственнице.

На своей странице в Instagram артистка вспомнила беззаботные годы, когда мама была жива и с ней можно было исполнять традиционный ритуал – делиться планами каждый день. Ольга также добавила кадры, где речь идет о благодарности маме.

Сумская подчеркнула, что очень хотела бы на мгновение вернуть счастливые моменты жизни и просто услышать голос матери, обнять ее.

"Обнять, прижать к сердцу, услышать родной голосок", — написала актриса.

Ольга Сумская вспомнила знаменитую маму

На фотографиях семья Ольги Сумской поздравляет Анну с ее последним днем рождения. Рядом с ней стоят внучки – дочери Ольги Сумской от Виталия Борисюка.

Добавим, что мамы актрис Ольги и Натальи Сумских не стало 27 февраля 2022 года, когда ей было 88 лет.

Ольга с мамой

Анна Ивановна была украинской актрисой, заслуженной артисткой УССР. Женщину похоронили 1 марта 2022 года в одной могиле с мужем, актером Сумским Вячеславом Игнатьевичем, на Байковом кладбище. За свою карьеру Анна Ивановна сыграла более 150 ролей.

Ранее "Телеграф" писал, что Ольга Сумская почтила память покойной матери. Она показала фотографии мамы в юности.