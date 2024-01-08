18-річній доньці Олі Полякової зробили операцію: що відомо (фото)

Донька Олі Полякової не уточнила, яку саме операцію їй робили

Старша донька української співачки Олі Полякової, Марія, яка після серії фото з Парижу потрапила під хвилю хейту, розповіла підписникам, що її прооперували. Дівчина уже кілька днів у лікарні.

Про перебування в медичному закладі 18-річна блогерка написала в Instagram-stories. Маша ще 7 січня ділилася історіями про життя в лікарняній палаті, де дорікала хейтерам, яким не подобається її фігура.

"Мені цікаво, що тепер хейтери скажуть про мою фігуру", — запитувала Маша.

Маша Полякова в палаті

Також юна блогерка показувала, яку вечерю давали хворим.

Лікарняна вечеря

Вже 8 січня Маша показала себе в операційній. Донька Полякової була в доброму гуморі.

Згодом дівчина повідомила, що їй вже зробили операцію. Маша пояснила, що відходить від наркозу і почувається добре.

Після операції

Маша не розповіла, чому саме їй робили операцію. Однак наприкінці листопада минулого року, коли Оля Полякова разом із донькою перебувала на відпочинку в Африці, Маша потрапила до лікарні. Виявилося, що в дівчини була жовчнокам'яна хвороба. Ймовірно, саме через це Маші і робили операцію.

Раніше "Телеграф" писав, що Оля Полякова прокоментувала "голу вечірку" в Росії. Зірка засудила артистів російської естради.