18-летней дочери Оли Поляковой сделали операцию: что известно (фото)

Дочь Оли Поляковой не уточнила, какую именно операцию ей делали

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, Мария, которая после серии фото из Парижа попала под волну хейта, рассказала подписчикам, что ее прооперировали. Девушка уже несколько дней в больнице.

О пребывании в медицинском заведении 18-летняя блогерша написала в Instagram-stories. Маша еще 7 января делилась историями о жизни в больничной палате, где упрекала хейтеров, которым не нравится ее фигура.

"Мне интересно, что теперь хейтеры скажут о моей фигуре", — спрашивала Маша.

Маша Полякова в палате

Также юная блогерша показывала, какой ужин давали больным.

Больничный ужин

Уже 8 января Маша показала себя в операционной. Дочь Поляковой была в хорошем настроении.

Вскоре девушка сообщила, что ей уже была сделана операция. Маша объяснила, что отходит от наркоза и чувствует себя хорошо.

После операции

Маша не рассказала, почему именно ей делали операцию. Однако в конце ноября прошлого года, когда Оля Полякова вместе с дочерью находилась на отдыхе в Африке, Маша попала в больницу. Оказалось, что у девушки были камни в жечном пузыре. Вероятно, именно поэтому Маше и делали операцию.

Ранее "Телеграф" писал, что Оля Полякова прокомментировала "голую вечеринку" в России. Звезда осудила артистов российской эстрады.