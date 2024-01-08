Кокетлива Джей Ло продемонструвала модну зачіску (фото)
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Зачіска напівхвіст здобула неабияку популярність у зіркових жінок ще 2023 року
54-річна американська акторка й співачка Дженніфер Лопес, яку часто можна помітити в різних стильних образах, показала себе із зібраним на маківці волоссям. Знаменитість засвітилася на кількох ефектних кадрах.
На сторінці в Instagram видно, що спочатку Лопес позувала впівоберта до камери. Напівхвіст зірка поєднала з грайливим чубчиком, розділивши його на дві частини й зачесавши назад.
Також співачка й акторка показала, який вигляд модна зачіска має ззаду.
Варто сказати, що зачіска напівхвіст здобула неабияку популярність ще 2023 року. Такий спосіб укладки волосся дуже подобається британській супермоделі й акторці Розі Гантінгтон-Вайтлі та американській акторці Сарі-Джесіці Паркер.
Раніше "Телеграф" писав, що Джей Ло показала розкішну сукню з вишивкою та вирізом. На співачці був оригінальний одяг модного бренду Back Mai кольору слонової кістки з глибоким V-подібним вирізом.