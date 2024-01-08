Кокетлива Джей Ло продемонструвала модну зачіску (фото)

Зачіска напівхвіст здобула неабияку популярність у зіркових жінок ще 2023 року

54-річна американська акторка й співачка Дженніфер Лопес, яку часто можна помітити в різних стильних образах, показала себе із зібраним на маківці волоссям. Знаменитість засвітилася на кількох ефектних кадрах.

На сторінці в Instagram видно, що спочатку Лопес позувала впівоберта до камери. Напівхвіст зірка поєднала з грайливим чубчиком, розділивши його на дві частини й зачесавши назад.

З акуратним чубчиком

Також співачка й акторка показала, який вигляд модна зачіска має ззаду.

Напівхвіст личить Джей Ло

Варто сказати, що зачіска напівхвіст здобула неабияку популярність ще 2023 року. Такий спосіб укладки волосся дуже подобається британській супермоделі й акторці Розі Гантінгтон-Вайтлі та американській акторці Сарі-Джесіці Паркер.

Раніше "Телеграф" писав, що Джей Ло показала розкішну сукню з вишивкою та вирізом. На співачці був оригінальний одяг модного бренду Back Mai кольору слонової кістки з глибоким V-подібним вирізом.