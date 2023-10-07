С пучком на голове: 54-летняя Дженнифер Лопес показала стильный аутфит total denim (фото)

Джей Ло продемонстрировала стильный образ в джинсовом комбинезоне

Американская знаменитость, которая только на днях очаровала образом в цветочном платье, в жизни старается выглядеть также стильно, как и на светских раутах. В этот раз 54-летняя артистка продемонстрировала осенний аутфит в джинсовом комбинезоне.

Джей Ло была замечена папарацци в Лос-Анджелесе, Калифорния, в пятницу, 6 октября. В тот момент она как раз выходила из машины.

"Поймана" певица и актриса была среди белого дня в трендовом в этом сезоне total denim — полностью джинсовый лук. Кстати, недавно украинский дизайнер Андре Тан рассказал о трендах джинсов на осень 2023.

Свой повседневный образ Дженнифер дополнила солнцезащитными очками со светлыми стеклами, большой коричневой сумкой из кожи и ботинками Timberlands, продемонстрировав безупречное чувство стиля. А свои медово-каштановые локоны артистка собрала в свободный пучок.

Дженнифер Лопес была непринужденно шикарной. Фото: Getty Images

Актриса собрала свои медово-каштановые локоны в свободный пучок. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее мы сообщали, что отец Кендалл и Кайли Дженнер посетил Лондон в стильном женском наряде. Отчим-трансгендер светской львицы Ким Кардашьян появилась в стильных оранжевых брюках.