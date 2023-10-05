Отчим-трансгендер Ким Кардашьян появилась в стильных оранжевых брюках в Лондоне (фото)

73-летняя Кейтлин Дженнер посетила туманный Альбион

Американская телезвезда Кейтлин Дженнер, сменившая пол в 2015 году, предстала на публике в стильном образе в Лондоне.

В среду, 4 октября, отчим сестер Кардашьян и родной отец сестер Дженнер, 27-летней Кендалл и 26-летней Кайли, посетила мероприятие In Conversation with… Drinks Event, посвященное выпуску документального фильма телеканала Sky "Дом Кардашьян". В нем 73-летняя знаменитость рассказала о семейных отношениях, скандалах, спорных деловых сделках и личных проблемах.

Отпраздновать запуск шоу и пообщаться со своими поклонниками Кейтлин приехала в элегантном образе. Ансамбль составили брюки оранжевого цвета и белая блузка с запахом. Свой образ телезвезда дополнила бежевыми туфлями на каблуке, сережками-гвоздиками с камушками и подвеской со своим именем "Caitlyn".

Кейтлин Дженнер в стильном образе в Лондоне. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Кто такая Кейтлин Дженнер

До 2015 года Кейтлин была спортсменом Брюсом Дженнером. Он достиг всемирной славы как легкоатлет в десятиборье, завоевавший золотую медаль на Панамериканских играх в 1975 году и на Олимпийских играх 1976 года в Монреале, установив при этом мировой рекорд. Позднее он также снялся в разнообразных телевизионных фильмах и передачах.

Крис и Брюс Дженнер в молодости с дочками Кендалл и Кайли

С юного возраста Дженнер испытывал дискомфорт в связи со своей гендерной идентичностью и применял гормональную терапию. Однако он приостановил этот процесс после брака с Крис Дженнер (до брака она была известна как Крис Хоутон и, ранее, как Кардашьян). Их брак продлился 23 года. В 2007 году Дженнер и Крис вместе с детьми стали участниками реалити-шоу "Семейство Кардашьян". Во время проекта зрители стали свидетелями расставания супругов, а также смелого решения Брюса стать трансгендером.

Брюс Дженнер (слева) и Кейтлин Дженнер (справа)

Ранее Кайли Дженнер подчеркнула роскошные формы стильным платьем. А ее сводная сестра Ким Кардашьян обнажила свой живот в кожаном топе.