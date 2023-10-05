Вітчим-трансгендер Кім Кардаш’ян з’явилася у стильних помаранчевих штанах у Лондоні (фото)

73-річна Кейтлін Дженнер відвідала туманний Альбіон

Американська телезірка Кейтлін Дженнер, яка змінила стать у 2015 році, постала на публіці у стильному образі в Лондоні.

У середу, 4 жовтня, вітчим сестер Кардаш’ян та рідний батько сестер Дженнер, 27-річної Кендалл та 26-річної Кайлі, відвідала захід In Conversation with… Drinks Event, присвячений випуску документального фільму телеканалу Sky "Дім Кардаш’ян". У ньому 73-річна знаменитість розповіла про сімейні стосунки, скандали, спірні ділові оборудки та особисті проблеми.

Відсвяткувати запуск шоу та поспілкуватися зі своїми шанувальниками Кейтлін приїхала в елегантному образі. Ансамбль склали штани оранжевого кольору та біла блузка з запахом. Свій образ телезірка доповнила бежевими туфлями на підборах, сережками-цвяхами з камінчиками та підвіскою зі своїм ім’ям "Caitlyn".

Кейтлін Дженнер у стильному образі в Лондоні. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Хто така Кейтлін Дженнер

До 2015 року Кейтлін була спортсменом Брюсом Дженнером. Він досяг всесвітньої слави як легкоатлет у десятиборстві, який завоював золоту медаль на Панамериканських іграх у 1975 році та на Олімпійських іграх 1976 року в Монреалі, встановивши при цьому світовий рекорд. Пізніше він також знявся у різноманітних телевізійних фільмах та передачах.

Кріс і Брюс Дженнер в молодості з доньками Кендалл і Кайлі

З юного віку Дженнер відчував дискомфорт у зв’язку зі своєю гендерною ідентичністю та застосовував гормональну терапію. Однак він припинив цей процес після шлюбу з Кріс Дженнер (до шлюбу вона була відома як Кріс Хоутон і, раніше, як Кардаш’ян). Їхній шлюб тривав 23 роки. У 2007 році Дженнер та Кріс разом з дітьми стали учасниками реаліті-шоу "Сімейство Кардаш’ян". Під час проєкту глядачі стали свідками розлучення подружжя, а також сміливим рішенням Брюса стати трансгендером.

Брюс Дженнер (ліворуч) та Кейтлін Дженнер (праворуч)

Раніше Кайлі Дженнер підкреслила розкішні форми стильною сукнею. А її зведена сестра Кім Кардаш’ян оголила свій живіт у шкіряному топі.