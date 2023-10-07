З пучком на голові: 54-річна Дженніфер Лопес показала стильний аутфіт total denim (фото)

Джей Ло продемонструвала стильний образ у джинсовому комбінезоні

Американська знаменитість, яка тільки днями зачарувала образом у квітковій сукні, у житті намагається мати такий самий стильний вигляд, як і на світських раутах. На цей раз 54-річна артистка продемонструвала осінній аутфіт у джинсовому комбінезоні.

Джей Ло була помічена папараці в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, у п’ятницю, 6 жовтня. На той момент вона якраз виходила з машини.

"Спіймана" співачка та актриса була серед білого дня в трендовому цього сезону total denim — повністю джинсовий лук. До речі, нещодавно український дизайнер Андре Тан розповів про тренди джинсів на осінь 2023 року.

Свій повсякденний образ Дженніфер доповнила сонцезахисними окулярами зі світлим склом, великою коричневою сумкою зі шкіри та черевиками Timberlands, продемонструвавши бездоганне почуття стилю. А свої медово-каштанові локони артистка зібрала у вільний пучок.

Дженніфер Лопес була невимушено розкішною. Фото: Getty Images

Актриса зібрала свої медово-каштанові локони у вільний пучок. Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Раніше ми повідомляли, що батько Кендалл і Кайлі Дженнер відвідав Лондон у стильному жіночому вбранні. Вітчим-трансгендер світської левиці Кім Кардаш’ян з’явилася у стильних помаранчевих штанах.