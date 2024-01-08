Кокетливая Джей Ло продемонстрировала модную прическу (фото)

Прическа полухвост приобрела незаурядную популярность у звездных женщин еще в 2023 году

54-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес, которую часто можно заметить в разных стильных образах, показала себя с собранными на макушке волосами. Знаменитость засветилась на нескольких эффектных кадрах.

На странице в Instagram видно, что сначала Лопес позировала вполоборота к камере. Полухвост звезда соединила с игривой челкой, разделив ее на две части и зачесав назад.

С аккуратной челкой

Также певица и актриса показала, как выглядит модная прическа сзади.

Полухвост подходит Джей Ло

Следует сказать, что прическа полухвост приобрела незаурядную популярность еще в 2023 году. Такой способ укладки волос очень нравится британской супермодели и актрисе Розе Гантингтон-Уайтли и американской актрисе Саре-Джессике Паркер.

Ранее Телеграф писал, что Джей Ло показала роскошное платье с вышивкой и вырезом. На певице был оригинальный наряд модного бренда Back Mai цвета слоновой кости с глубоким V-образным вырезом.