Тарас Цимбалюк показав кумедні архівні фото шкільних років

Цимбалюк пригадав, що саме в шкільні роки він сформувався як особистість

Український актор Тарас Цимбалюк, який неодноразово потрапляв під хвилю хейту, пригадав шкільні роки та показав, який мав вигляд у старших класах школи. Кумедні фото розсмішили підписників.

На сторінці в Instagram знаменитість опублікував низку смішних фото з друзями, з якими вони вічно шукали пригод. Цимбалюк пригадав, що саме в шкільні роки він сформувався як особистість.

Цимбалюк з однокласниками

"Шкільні роки були прекрасні. Безтурботні і фундаментальні. Передусім дякуючи ось цим людям на фото. Енергія, котра виникала, коли ми бачились, була безцінна! У мене відбулося кльове перезавантаження у 9-10-му класі. У моєму житті з’явились "мої люди" і однодумці у гуморі, з'явився КВК та подорожі, інтерес до сцени, корсунська дискотека, де можна було подорослішати за пару годин, футбол, епічне відкриття Lineage 2 (онлайн-гра) і особистий, інтуїтивний вибір шкільних предметів, що почали нарешті мене цікавити", — розповів актор.

В юності байдикують усі хлопці

Цимбалюк пригадав декілька найкращих спогадів з юнацьких часів та розчулив своїх фанів.

На природі

Актор зазначив, що вони від шкільних років кайфували. Учні чекали обіду в столовій, репетирували щось постійно та відвідували різноманітні фестивалі та змагання.

Безтурботне дозвілля

"Зараз, бува, відчую десь запах тієї котлети чи супу зі шкільної їдальні… І раптом заносить так далеко (2005-2007 роки) у ті неповторні спогади. І мурахи тілом від радощів, що я ще "ношу" це все в собі…", — наголосив Тарас.

Котлети зі шкільної їдальні - назавжди в думках

Раніше "Телеграф" писав, куди поділася зірка "Спіймати Кайдаша" Дарина Федина. Акторка продовжує університетське навчання та виступає у львівському театрі.