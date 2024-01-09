Тарас Цимбалюк показал смешные архивные фото школьных лет

Цимбалюк напомнил, что именно в школьные годы он сформировался как личность

Украинский актер Тарас Цимбалюк, неоднократно попадавший под волну хейта, вспомнил школьные годы и показал, как выглядел в старших классах. Яркие фото рассмешили подписчиков.

На странице в Instagram знаменитость опубликовал ряд веселых фотографий с друзьями, с которыми они вечно искали приключений. Цимбалюк напомнил, что именно в школьные годы он сформировался как личность.

Цимбалюк с одноклассниками

"Школьные годы были прекрасны. Беззаботные и фундаментальные. Прежде всего благодаря этим людям на фото. Энергия, которая возникала, когда мы виделись, была бесценна! У меня произошла клевая перезагрузка в 9-10-м классе. В моей жизни появились "мои люди" и единомышленники в юморе, появился КВН и путешествия, интерес к сцене, корсунская дискотека, где можно было повзрослеть за пару часов, футбол, эпическое открытие Lineage 2 (онлайн-игра) и личный, интуитивный выбор школьных предметов, что начали меня наконец интересовать", — рассказал актер.

В юности бездельничают все ребята

Цимбалюк рассказал о нескольких лучших воспоминаниях с юношеских времен и умилил своих фанов.

На природе

Актер отметил, что они со школьных лет кайфовали. Ученики ждали обеда в столовой, репетировали что-то постоянно и посещали различные фестивали и соревнования.

Беззаботный досуг

"Сейчас, бывает, почувствую где-то запах котлеты или супа из школьной столовой... И вдруг заносит так далеко (2005-2007 годы) в те неповторимые воспоминания. И мурашки по телу от радости, что я еще "ношу" это все в себе...", — подчеркнул Тарас.

Котлеты из школьной столовой – навсегда в мыслях

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