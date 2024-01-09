Укр

Тарас Цимбалюк показал смешные архивные фото школьных лет

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
Дата публикации
Читати українською
Автор
580
Звезда "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк Новость обновлена 09 января 2024, 11:51
Звезда "Поймать Кайдаша" Тарас Цимбалюк. Фото instagram.com/taras.tsymbaliuk/

Цимбалюк напомнил, что именно в школьные годы он сформировался как личность

Украинский актер Тарас Цимбалюк, неоднократно попадавший под волну хейта, вспомнил школьные годы и показал, как выглядел в старших классах. Яркие фото рассмешили подписчиков.

На странице в Instagram знаменитость опубликовал ряд веселых фотографий с друзьями, с которыми они вечно искали приключений. Цимбалюк напомнил, что именно в школьные годы он сформировался как личность.

Тарас Цимбалюк
Цимбалюк с одноклассниками

"Школьные годы были прекрасны. Беззаботные и фундаментальные. Прежде всего благодаря этим людям на фото. Энергия, которая возникала, когда мы виделись, была бесценна! У меня произошла клевая перезагрузка в 9-10-м классе. В моей жизни появились "мои люди" и единомышленники в юморе, появился КВН и путешествия, интерес к сцене, корсунская дискотека, где можно было повзрослеть за пару часов, футбол, эпическое открытие Lineage 2 (онлайн-игра) и личный, интуитивный выбор школьных предметов, что начали меня наконец интересовать", — рассказал актер.

Тарас Цимбалюк
В юности бездельничают все ребята

Цимбалюк рассказал о нескольких лучших воспоминаниях с юношеских времен и умилил своих фанов.

Тарас Цимбалюк
На природе

Актер отметил, что они со школьных лет кайфовали. Ученики ждали обеда в столовой, репетировали что-то постоянно и посещали различные фестивали и соревнования.

Тарас Цымбалюк
Беззаботный досуг

"Сейчас, бывает, почувствую где-то запах котлеты или супа из школьной столовой... И вдруг заносит так далеко (2005-2007 годы) в те неповторимые воспоминания. И мурашки по телу от радости, что я еще "ношу" это все в себе...", — подчеркнул Тарас.

Тарас Цимбалюк
Котлеты из школьной столовой – навсегда в мыслях

Ранее "Телеграф" писал, куда девалась звезда "Поймать Кайдаша" Дарья Федина. Актриса продолжает университетскую учебу и выступает во львовском театре.

Теги:
#Воспоминания #Прикольные фото #Тарас Цымбалюк