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"Це не їхня війна": Даша Астаф’єва на тлі нових обстрілів розкрила українцям жорстоку правду

Автор
Галина Струс Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Даша Астаф’єва нагадала українцям про важливе Новина оновлена 09 січня 2024, 12:15
Даша Астаф’єва нагадала українцям про важливе. Фото https://www.instagram.com/da_astafieva/

Артистка написала сильне послання українцям

Популярна українська співачка і модель Даша Астаф’єва, яка розповіла, що пишуть їй родичі з РФ, поділилася своєю думкою про ситуацію в країні. За словами артистки, люди почали забувати про війну, особливо за кордоном. А українці тим часом стали рідше транслювати у соцмережах кадри війни, які лякають людей за кордоном.

У своєму Instagram Даша Астаф’єва опублікувала довге надривне послання, де поділилася своїм баченням ситуації навколо війни в Україні. За словами співачки, у світі вже почали забувати про страшні українські реалії, а українці, у свою чергу, стали менше публікувати в соцмережах страшні кадри після обстрілів.

"Варто зрозуміти просту річ: світ втрачає "інтерес" до нас. Звучить жахливо, утім так воно і є. Усі ахнули, підтримали, поспостерігали та, зрештою, пішли далі. Це не їхня війна. У нас і далі вмирають люди від рук тварин із боліт, а в них на обкладинці — Тейлор Свіфт", — написала Астаф’єва.

За словами зірки, місія українців і надалі кричати про війну в Україні на всіх можливих майданчиках, у тому числі й у соцмережах.

"Війна триває! Наша місія — транслювати її світу. Показувати "страшні картинки", писати про воєнні злочини росіян, поширювати історії воїнів англійською. Хто, як не ми? Кому це треба? Замовчування війни — це злочин", — додала Даша Астаф’єва.

Даша Астаф’єва
Скріншот: https://www.instagram.com/da_astafieva/

Раніше "Телеграф" розповідав, що Астаф’єва, Осадча, Комаров, Огневич та інші зірки привітали з Новим роком та нагадали про важливе шоу. Знаменитості закликали допомагати ЗСУ.

Теги:
#Даша Астаф'єва #Війна в Україні