"Это не их война": Даша Астафьева на фоне новых обстрелов раскрыла украинцам жестокую правду

Артистка написала сильное послание к украинцам

Популярная украинская певиц аи модель Даша Астафьева, которая рассказала, что пишут ей родственники из РФ, поделилась своим мнением о ситуации в стране. По словам артистки, люди начали забывать о войне, особенно за границей. А украинцы тем временем стали реже транслировать в соцсетях кадры войны, которые пугают людей за границей.

В своем Instagram Даша Астафьева опубликовала длинное надрывное послание, в котором поделилась своим видением ситуации вокруг войны в Украине. По словам певицы, в мире уже начали забывать о страшных украинских реалиях, а украинцы в свою очередь стали меньше публиковать в соцсетях жуткие кадры после обстрелов.

"Стоит понять простую вещь: мир теряет интерес к нам. Звучит ужасно, но так оно и есть. Все ахнули, поддержали, понаблюдали и, наконец, пошли дальше. Это не их война. У нас и дальше умирают люди от рук животных из болот, а у них на обложке — Тейлор Свифт", — написала Астафьева.

По словам звезды, миссия украинцев и дальше кричать о войне в Украине на всех возможных площадках, в том числе и в соцсетях.

"Война продолжается! Наша миссия – транслировать ее миру. Показывать "страшные картинки", писать о военных преступлениях русских, распространять истории воинов на английском. Кто если не мы? Кому это нужно? Замалчивание войны – это преступление", — добавила Даша Астафьева.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Астафьева, Осадчая, Комаров, Огневич и другие звезды поздравили с Новым годом и напомнили о важном. Знаменитости призвали помогать ВСУ.