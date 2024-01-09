Зірка серіалу "Величне століття" влаштувала свято доньці у стилі російської "Маші і ведмедя" та нарвалась на критику (фото)

Мер’єм Узерлі продумала все до деталей, аби свято нагадувало російський мультсеріал "Маша і ведмідь"

Турецько-німецька акторка Мер’єм Узерлі, яка блискуче зіграла Хюррем Султан в серіалі "Величне століття", влаштувала свято доньці в стилі російського мультфільму "Маша і ведмідь". Акторку запідозрили в тому, що вона підтримує країну-агресорку.

Знаменитість у себе на сторінці в Instagram виклала світлини, де все створено в стилі російського мультфільму, який здобув неабияку популярність. Неозброєним оком видно, що Мер’єм Узерлі продумала все до деталей.

Акторка захопилася російським мультфільмом

Яскравий торт з головними героями мультфільму, кульки, інтер’єр. Сама ж Узерлі одяглася відповідно як Маша та тримала на руках свою маленьку копію – донечку, якій виповнилося три рочки.

Донечці виповнилось три роки

Святковий торт

Підписники по-різному відреагували на ідею знаменитості. Багато хто побачив у задумі Мер’єм проросійські настрої та підтримку рф, яка напала на Україну. А шанувальники творчості акторки вважають, що це лише мультик, який любить її донька, тому ніяких підступних намірів та думок тут немає.

"Всі українці точно в ній розчарувалися"

"А я ж казала, що Хюррем росіянка"

"Спочатку подумала, що мене глючить"

"Неочікувано"

"Russia is terrorist state"

"Як чудово! Маша і ведмідь"

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