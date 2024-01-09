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Звезда сериала "Великолепный век" устроила праздник дочери в стиле русской "Маши и медведя" и нарвалась на критику (фото)

Автор
Ульяна Воликовская Ульяна Воликовская
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Автор
Мерьем Узерли с дочерью Новость обновлена 09 января 2024, 13:30
Мерьем Узерли с дочерью. Фото instagram.com/meryemuzerlimeryem/

Мерьем Узерли продумала все до деталей, чтобы праздник напоминал российский мультсериал "Маша и медведь"

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, блестяще сыгравшая Хюррем Султан в сериале "Великолепный век", устроила праздник дочери в стиле мультфильма "Маша и медведь". Актрису заподозрили в том, что она поддерживает страну-агрессорку.

Знаменитость у себя на странице в Instagram выложила фотографии, где все создано в стиле российского мультфильма, получившего незаурядную популярность. Невооруженным глазом видно, что Мерьем Узерли продумала все до деталей.

Мерьем Узерли
Актриса увлеклась мультфильмом "Маша и медведь"

Яркий торт с главными героями мультфильма, шарики, интерьер. Сама же Узерли оделась соответственно как Маша и держала на руках свою маленькую копию – доченьку, которой исполнилось три годика.

Дочь
Дочери исполнилось три года
Торт
Праздничный торт

Подписчики по-разному отреагировали на идею знаменитости. Многие увидели в идее Мерьем пророссийские настроения и поддержку России, которая напала на Украину. А поклонники творчества актрисы считают, что это лишь мультик, который любит ее дочь, поэтому никаких коварных намерений нет.

  • "Все украинцы точно в ней разочаровались"
  • "А я же говорила, что Хюррем россиянка"
  • "Сначала подумала, что меня глючит"
  • "Неожиданно"
  • "Russia is terrorist state"
  • "Как здорово! Маша и медведь"

Ранее "Телеграф" писал, что Леся Никитюк превратилась в Роксолану. Телеведущая сделала яркую прическу.

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#Праздник #Лучшая актриса #Трехлетний ребенок