Звезда сериала "Великолепный век" устроила праздник дочери в стиле русской "Маши и медведя" и нарвалась на критику (фото)

Мерьем Узерли продумала все до деталей, чтобы праздник напоминал российский мультсериал "Маша и медведь"

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, блестяще сыгравшая Хюррем Султан в сериале "Великолепный век", устроила праздник дочери в стиле мультфильма "Маша и медведь". Актрису заподозрили в том, что она поддерживает страну-агрессорку.

Знаменитость у себя на странице в Instagram выложила фотографии, где все создано в стиле российского мультфильма, получившего незаурядную популярность. Невооруженным глазом видно, что Мерьем Узерли продумала все до деталей.

Актриса увлеклась мультфильмом "Маша и медведь"

Яркий торт с главными героями мультфильма, шарики, интерьер. Сама же Узерли оделась соответственно как Маша и держала на руках свою маленькую копию – доченьку, которой исполнилось три годика.

Дочери исполнилось три года

Праздничный торт

Подписчики по-разному отреагировали на идею знаменитости. Многие увидели в идее Мерьем пророссийские настроения и поддержку России, которая напала на Украину. А поклонники творчества актрисы считают, что это лишь мультик, который любит ее дочь, поэтому никаких коварных намерений нет.

"Все украинцы точно в ней разочаровались"

"А я же говорила, что Хюррем россиянка"

"Сначала подумала, что меня глючит"

"Неожиданно"

"Russia is terrorist state"

"Как здорово! Маша и медведь"

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