Звезда сериала "Великолепный век" устроила праздник дочери в стиле русской "Маши и медведя" и нарвалась на критику (фото)
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Мерьем Узерли продумала все до деталей, чтобы праздник напоминал российский мультсериал "Маша и медведь"
Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, блестяще сыгравшая Хюррем Султан в сериале "Великолепный век", устроила праздник дочери в стиле мультфильма "Маша и медведь". Актрису заподозрили в том, что она поддерживает страну-агрессорку.
Знаменитость у себя на странице в Instagram выложила фотографии, где все создано в стиле российского мультфильма, получившего незаурядную популярность. Невооруженным глазом видно, что Мерьем Узерли продумала все до деталей.
Яркий торт с главными героями мультфильма, шарики, интерьер. Сама же Узерли оделась соответственно как Маша и держала на руках свою маленькую копию – доченьку, которой исполнилось три годика.
Подписчики по-разному отреагировали на идею знаменитости. Многие увидели в идее Мерьем пророссийские настроения и поддержку России, которая напала на Украину. А поклонники творчества актрисы считают, что это лишь мультик, который любит ее дочь, поэтому никаких коварных намерений нет.
- "Все украинцы точно в ней разочаровались"
- "А я же говорила, что Хюррем россиянка"
- "Сначала подумала, что меня глючит"
- "Неожиданно"
- "Russia is terrorist state"
- "Как здорово! Маша и медведь"
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