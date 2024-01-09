"В житті всяке буває": нова дружина Мурата Налчаджіоглу вперше розповіла, чому розійшлась з бізнесменом

Дружина Мурата оминула пряму відповідь на запитання, чому розійшлася з чоловіком

Друга дружина ексчоловіка Ані Лорак, турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, який нещодавно відпочивав у Дубаї з довгоногою красунею, вперше підтвердила інформацію про їхній розрив стосунків. Лілія Реус опублікувала фото, де вона постає вся в чорному.

На сторінці в Instagram Лілія розмістила світлину на тлі багатоповерхівок. Підписники підтримали блогерку, а також висловили думки про Мурата.

Лілія Реус самотня

Підписники зазначають, що Лілія і Мурат були гарною парою, відповідно шкода, що вони більше не разом.

Реус доволі розмито висловилася про причини. Вона по-філософськи зазначила, що в житті всяке трапляється.

Зазначимо, Мурат Налкакіоглу та Лілія зіграли дуже красиве весілля у червні 2023 року. А вже восени того ж року почали ширитися чутки, що пара на межі розриву. Знаменитості довго мовчали, але з соцмережі зникли спільні фото. Наразі Мурат вже встиг обзавестися новою коханою. До речі, днями бізнесмен уже за традицією повіз обраницю на батьківщину.

Раніше "Телеграф" писав, що співачка Ані Лорак показала уже дорослу доньку від турецького бізнесмена. Усміхнені Кароліна з Софією фігурували на тлі прикрашеної ялинки.