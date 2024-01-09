"В жизни всякое бывает": новая жена Мурата Налчаджиоглу впервые рассказала, почему разошлась с бизнесменом

Жена Мурата обошла прямой ответ на вопрос, почему разошлась с мужем

Вторая жена экс-мужа Ани Лорак, турецкого бизнесмена МуратаНалчаджиоглу, недавно отдыхавший в Дубае с длинноногой красавицей, впервые подтвердила информацию об их разрыве отношений. Лилия Реус опубликовала фото, где она появляется вся в черном.

На странице в Instagram Лилия разместила фотографию на фоне многоэтажек. Подписчики поддержали блогершу, а также высказали мнения о Мурате.

Лилия Реус одинокая

Подписчики отмечают, что Лилия и Мурат были хорошей парой, соответственно, жаль, что они больше не вместе.

Бывшая Мурата довольно размыто высказалась о причинах разрыва. Она философски отметила, что в жизни всякое случается.

Напомним, что Мурат Налкакиоглу и Лилия сыграли очень красивую свадьбу в июне 2023 года. А уже осенью того же года начали распространяться слухи, что пара на грани разрыва. Знаменитости долго молчали, но из соцсети исчезли общие фото. Сейчас Мурат уже успел обзавестись новой любимой. Кстати, на днях бизнесмен уже по традиции повез избранницу на родину.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Ани Лорак показала уже взрослую дочь от турецкого бизнесмена. Улыбающиеся Каролина с Софией фигурировали на фоне украшенной елки.