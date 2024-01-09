"Аквамен" Джейсон Момоа розлучається з дружиною: стала відома причина

Джейсон Момоа не платитиме аліменти за двох дітей

Дружина Джейсона Момоа офіційно подала документи на розлучення із ним. Про причини розлучення Ліза Боне говорить однозначно — між ними виникли непримиренні розбіжності. Близькі друзі пари кажуть, що їй не подобалося, що чоловік постійно зайнятий на роботі, і його часто немає вдома. Так і цього разу дружина подає на розлучення, а чоловік підписує новий контракт.

Багато фанів акторів засмучені, адже ця пара вважалася в Голлівуді однією з найромантичніших і найміцніших. Вони прожили п’ятнадцять років разом і у них народилося двоє дітей — дочка Лола Айолані Момоа (народилася 23 липня 2007 року) та син Накоа-Вулф Манакоапо Намакеаха Момоа (народився 15 грудня 2008 року). Окрім цього, коли два роки тому мова зайшла про розлучення, багато хто думав, що Момоа та Боне помиряться. Актор навіть влаштував показове шоу для примирення – відновивши її першу та улюблену машину "Мустанг" 1965 року. Однак це не допомогло. Про це повідомляє видання TMZ.

Після двох років роздумів 56-річна Ліза Боне вирішила розірвати шлюб та сподівається врегулювати з 44-річним Джейсоном питання опіки над дітьми та фінансові моменти. Вони сподіваються розділити спільну фізичну та юридичну опіку над своїми дітьми. При цьому Боне вказала у своїх документах, що не вимагає від Момоа аліментів, як і йому не потрібні виплати від неї.

У заяві актриса написала, що розділ їх активів та власності "узгоджений між сторонами", припускаючи, що у них може бути шлюбний договір, що регулює розірвання їхнього шлюбу.

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Нагадаємо, що познайомилися вони 2005-го, а вже через два роки у них народилася дочка Лола. Ще через рік у сім’ї з’явився син Накоа-Вольф. Проте офіційно вони одружилися лише у 2017 році. За словами Момоа, для них це була лише формальність.

Майже через 10 років після першої зустрічі Ліза з’явилася з Джейсоном у фільмі "Дорога в Палому", сценаристом, режисером і продюсером якого вона стала.

До цього заміжжя Ліза була з 1987 по 1993 роки дружиною популярного рок-музиканта музиканта Ленні Кравіца. Вони мають доньку — актрису Зої Ізабеллу Кравіц (народилася 1 грудня 1988 року). Музикант та актор давно підтримують дружні стосунки.